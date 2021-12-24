 Жозеп Боррель: Агрессия против Киева будет иметь масштабные последствия | Новости из Германии о Европе | DW | 24.12.2021

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Европа

Жозеп Боррель: Агрессия против Киева будет иметь масштабные последствия

Верховный представитель ЕС обсудил ситуацию с наращиванием РФ сил у границ Украины с украинским министром иностранных дел. По словам Борреля, "дискуссия о безопасности в Европе должна вестись с опорой на ОБСЕ и ООН". 

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудил с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию "с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания Россией военной мощи вокруг Украины". Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS). 

"Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения", - констатировали там.

Боррель: Агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия

Жозеп Боррель подтвердил твердую и неизменную поддержку Евросоюзом "суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Глава европейской дипломатии подчеркнул, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезные издержки". Верховный представитель ЕС также указал на необходимость деэскалации со стороны России и полного выполнения ей минских договоренностей. 

Боррель напомнил, что ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами, разделяющими аналогичные ценности, - в том числе по вопросу о двух проектах договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности и представленных Россией.

"Дискуссия о безопасности в Европе должна вестись с опорой на ОБСЕ и ООН"

"Любая реальная дискуссия о безопасности в Европе должна опираться на обязательства и обязанности ОБСЕ и ООН, укреплять их - истинные столпы европейской архитектуры безопасности - и не приводить к их эрозии", - в очередной раз подчеркнул он. ЕС по-прежнему "привержен праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности", добавил Боррель.

Кулеба: Решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Киева

"Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решение по безопасности Европы в целом - при участии ЕС", -  в свою очередь написал Дмитрий Кулеба в Twitter 23 декабря.

Стягивание российских войск к украинской границе

В октябре стали массово поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России. Так, 21 декабря российский президент возложил на США ответственность за усиление напряженности в Европе.

Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО

На минувшей неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 22 декабря уже подчеркивал, что ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы "обеспечить представление своих интересов" в любом возможном диалоге с Россией по вопросам безопасности в Европе.  "Такая дискуссия должна быть инклюзивной и учитывать проблемы и интересы всех заинтересованных сторон", - указывал Жозеп Боррель.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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