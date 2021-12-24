Жозеп Боррель: Агрессия против Киева будет иметь масштабные последствия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудил с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию "с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания Россией военной мощи вокруг Украины". Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

"Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения", - констатировали там.

Боррель: Агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия

Жозеп Боррель подтвердил твердую и неизменную поддержку Евросоюзом "суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Глава европейской дипломатии подчеркнул, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезные издержки". Верховный представитель ЕС также указал на необходимость деэскалации со стороны России и полного выполнения ей минских договоренностей.

Боррель напомнил, что ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами, разделяющими аналогичные ценности, - в том числе по вопросу о двух проектах договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности и представленных Россией.

"Дискуссия о безопасности в Европе должна вестись с опорой на ОБСЕ и ООН"

"Любая реальная дискуссия о безопасности в Европе должна опираться на обязательства и обязанности ОБСЕ и ООН, укреплять их - истинные столпы европейской архитектуры безопасности - и не приводить к их эрозии", - в очередной раз подчеркнул он. ЕС по-прежнему "привержен праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности", добавил Боррель.

Кулеба: Решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Киева

"Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решение по безопасности Европы в целом - при участии ЕС", - в свою очередь написал Дмитрий Кулеба в Twitter 23 декабря.

Стягивание российских войск к украинской границе

В октябре стали массово поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России. Так, 21 декабря российский президент возложил на США ответственность за усиление напряженности в Европе.

Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО

На минувшей неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 22 декабря уже подчеркивал, что ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы "обеспечить представление своих интересов" в любом возможном диалоге с Россией по вопросам безопасности в Европе. "Такая дискуссия должна быть инклюзивной и учитывать проблемы и интересы всех заинтересованных сторон", - указывал Жозеп Боррель.

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

