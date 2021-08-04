Бориса Вишневского и Виолетту Грудину сняли с выборов

Руководителю фракции партии "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борису Вишневскому в среду, 4 августа, отказали в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания по округу №2. В тот же день территориальная избирательная комиссия в Мурманске сняла с выборов в Горсовет экс-координатора штаба Навального Виолетту Грудину.

Сообщается, что решение территориальной избирательной комиссии №30 в Санкт-Петербурге по Вишневскому было обосновано неточностями в документе, подтверждающем, что его кандидатура была согласована с партией. При этом, с точки зрения избирательной комиссии, ошибки содержались и в решении съезда партии "Яблоко" о выдвижении Вишневского.

"Я считаю это решение незаконным, во-первых, а во-вторых, абсолютно политическим, - заявил сам политик. - Мы прекрасно понимаем, что никаких недостатков у нас нет". При этом Вишневский подчеркнул, что собирается обжаловать отказ в регистрации на выборах.

Что касается Виолетты Грудиной, то, как указала политик в своем Telegram-канале, причиной для снятия ее с выборов стала "бумажка Минюста об экстремизме". "Дождались конца апелляции по делу штабов Навального и начали заседание. Позорники", - написала она.

Признание ФБК "экстремистским"

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал связанные с Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан, а также штабы Навального "экстремистскими организациями".

Сегодня некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ" ликвидированы, а деятельность штабов Навального, которым российские власти присвоили статус "общественного движения", запрещена. В связи с этим всем этим организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

Рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации", будет грозить до шести лет лишения свободы.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о признании связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным организаций "экстремистскими".

Давление на Виолетту Грудину

14 июля Виолетту Грудину, объявившую незадолго до этого о своем намерении баллотироваться в горсовет Мурманска, по решению суда принудительно госпитализировали, несмотря на отрицательный тест на коронавирус.

В отношении экс-координатора штаба Навального в Мурманске возбуждено уголовное дело по "дадинской статье" - о многократном нарушении правил проведения митингов. Кроме того, она является фигурантом так называемого "санитарного дела".

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