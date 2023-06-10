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Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

Жан Рофе
25 мин. назад

Бывший премьер Великобритании покинул пост депутата Палаты общин. Он принял решение после получения результатов расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в пандемию.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (фото из архива)
Борис Джонсон (фото из архива)Фото: Victoria Jones/PA Wire/empicspicture alliance

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 9 июня, неожиданно сложил с себя полномочия депутата Палаты общин британского парламента на фоне скандала вокруг нелегальных вечеринок во время локдауна, введенного в связи с пандемией COVID-19.

В заявлении об отставке Джонсон сообщил, что был "сбит с толку и потрясен" после получения письма от комитета Палаты общин, который расследует, лгал ли он британским законодателям о проведении вечеринок на Даунинг-стрит в нарушение антиковидных ограничений. В этом письме "ясно дается понять - к моему большому изумлению - что они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента", сказал он.

Джонсон вводил парламент в заблуждение, но "не намеренно"

Отчет парламентского комитета, который еще не опубликован, по словам Джонсона, "изобилует неточностями и отдает предвзятостью", однако "в рамках их абсурдного и несправедливого процесса" у него нет возможности что-либо оспорить. "Они до сих пор не представили ни малейших доказательств того, что я сознательно или по неосторожности ввел Палату общин в заблуждение", - добавил он. В показаниях, которые Джонсон давал комитету в марте, он признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно.

Уйдя с поста премьера летом прошлого года, Джонсон оставался депутатом от одного из лондонских округов, который он представлял в Палате общин долгие годы. "Сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе, чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы", - говорится в заявлении политика.

Смотрите также:

Борис Джонсон уходит в отставку

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