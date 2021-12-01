Борьба с коронавирусом в ФРГ: кризисный штаб возглавит генерал

Участники будущего правительства ФРГ намерены как можно скорее создать кризисный штаб для борьбы с пандемией коронавируса. Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner), который в новом правительстве займет пост министра финансов, сообщил в Twitter, что "возглавит этот штаб немецкий генерал".

По данным немецкой газеты Süddeutschen Zeitung речь идет о генерал-майоре Карстене Бройере (Carsten Breuer). Бройер с 2018 года возглавляет штаб территориальных задач бундесвера (Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr), отвечающий за сотрудничество армии и гражданских организаций в чрезвычайных ситуациях. С начала пандемии коронавируса в Германии, говорят эксперты бундесвера, 56-летний генерал Бройер "уже продемонстрировал выдающиеся достижения", прежде всего, на фоне волны запросов о помощи, которые были направлены за это время в бундесвер.

Поддержка бундесвера

В 2020 году министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) создала армейский контингент для помощи в борьбе с пандемией, который ей удалось сохранить и летом 2020 года - тогда на фоне затишья в борьбе с коронавирусом все громче звучали голоса в пользу того, чтобы его расформировать. У генерала Бройера две звезды на погонах. В настоящее время в бундесвере более 50 военных, среди которых одна женщина, имеют такое же звание.

Министр здравоохранения ФРГ в правительстве Меркель Йенс Шпан

Примечательно, что другой генерал-майор бундесвера уже более года назад также подключился к борьбе с пандемией. 57-летний Ханс-Ульрих Хольтерм (Hans-Ulrich Holtherm), до этого один из руководителей госпиталя бундесвера в Ульме, с марта 2020 года возглавил новый отдел по защите здоровья в министерстве здравоохранения ФРГ. Об этом сообщил уходящий министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn). Возглавляемый Хольтермом отдел, среди прочего, будет составлять ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом.

Какую роль будут играть военные в борьбе с пандемией

То, что кризисный штаб возглавит военный - непривычное явление в современной Германии. Даже во время страшного наводнения в 1962 году на побережье Северного моря, жертвами которого стали 340 человек, бундесвер участвовал в ликвидации последствий катастрофы, но не был вовлечен в работу кризисных штабов. Эксперты бундесвера расценивают нынешний шаг как пиар-ход. И у них есть вопросы по поводу распределения полномочий между главой кризисного штаба и будущим министром обороны, имя которого в новом правительстве пока неизвестно. При этом нынешний пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) уже четко указал на то, что курс в отношении борьбы с пандемией будет и дальше определяться на политическом уровне.

Глава СвДП Кристиан Линднер

Глава СвДП Линднер заявил, что кризисный штаб необходим для улучшения логистики в целях ускорения кампании по вакцинации населения. Именно этим бундесвер и занимается уже многие месяцы. В самом начале пандемии вакцины хранились на складах бундесвера и распределялись военными. С некоторых пор в этот процесс вовлечены и гражданские структуры. А контингент бундесвера, созданный для помощи в борьбе с пандемией, который насчитывал 25 000 солдат, сокращенный летом 2020 года до 2000 человек, сейчас вновь увеличен до 8000 военнослужащих.

Назначение военного на пост главы кризисного штаба в любом случае придает военный окрас борьбе с пандемией. Между тем во Франции президент Эмманюэль Макрон еще в марте 2020 года, спустя несколько дней после первых смертей от коронавируса в Европе, заявил, что его страна "находится в состоянии войны" с корнавирусом. Испания и Франция, в которых было очень большое количество жертв пандемии, привлекают к этой борьбе военных.

Смена курса в борьбе с коронавирусом

В Германии после выборов в бундестаг политический курс изменился. После завершения срока действия мер, которые применяло правительство Меркель, объявляя в стране несколько раз затяжной локдаун для борьбы с коронавирусом, будущая правящая коалиция из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов пока не представила свою стратегию. Новое правительство, в отличие от правительства Меркель, не хочет вводить общенациональный локдаун, хотя отдельные политики не исключают такую возможность.

Ожидается, что новое правительство приступит к работе 8 декабря. Но растет обеспокоенность промедлением с принятием политических решений по борьбе с пандемией. Говорят, Олаф Шольц (Olaf Scholz), который, вероятно, станет канцлером ФРГ, собирается в ближайшее время высказаться на эту тему вместе с генерал-майором Бройером. Так что кризисный штаб может начать действовать еще до приведения к присяге нового канцлера и членов его кабинета министров.

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