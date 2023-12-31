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Немцы мало доверяют властям в решении проблем миграции

Александр Дельфинов
31 декабря 2023 г.

Более двух третей опрошенных "совсем не доверяют" или "скорее не доверяют" коалиционному правительству в поиске решений миграционных проблем, свидетельствует исследование института YouGov.

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Полицейский контроль на автобане на границе Германии и Польши
Полицейский контроль на автобане на границе Германии и ПольшиФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

Значительное большинство жителей Германии склоняются к тому, что нынешнее коалиционное правительство не способно дать ответ на вызовы, связанные с миграцией. Согласно результатам социологического исследования института YouGov, проведенного по заказу издания Welt am Sonntag и опубликованного в субботу, 30 декабря, примерно 69 процентов респондентов либо "совсем не доверяют", либо "скорее не доверяют" кабинету министров в поиске решений миграционных проблем.

При этом наиболее резкую форму отрицательного ответа - "совсем не доверяю" - дали 44 процента опрошенных. Лишь около 23 процентов заявили, что "скорее" или "полностью" доверяют коалиционному правительству Германии в этом вопросе. Затруднились с ответом девять процентов опрошенных.

Кроме того, примерно 70 процентов респондентов выступают за сокращение миграции в Германию. В группе наиболее молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет 54 процента согласились с тем, что нужно ограничить приток беженцев в страну. В опросе участвовали около двух тысяч человек.

Как отмечает dpa, с января по ноябрь 2023 года около 305 тысяч человек впервые обратились за убежищем в Германии, что примерно на 60 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Миграционный саммит" у канцлера ФРГ

В ноябре, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел совещание с премьерами федеральных земель, посвященное миграционной политике, на котором был одобрен ряд мер, призванных снизить привлекательность Германии для нелегальных мигрантов и тем самым ограничить их приток в страну.

Среди прочего, был урегулирован вопрос о дотациях из государственного бюджета местным властям на содержание соискателей убежища, кроме того, впредь им придется вдвое дольше дожидаться гражданского пособия - 36 месяцев вместо 18, как было раньше.

Кроме того, решено существенно ускорить процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Она, включая апелляцию в суде в случае отказа, должна составлять не более шести месяцев.

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