Граждане ФРГ видят прогресс в обеспечении равенства полов

Согласно опросу YouGov, приуроченному к Международному женскому дню, большинство граждан ФРГ считают, что за последние годы гендерное равенство в стране достигло прогресса.

Германия, по мнению большинства граждан страны, успешно продвигается по пути к достижению равенства между женщинами и мужчинами, свидетельствует опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения YouGov. Его результаты опубликованы в четверг, 7 марта, и приурочены к отмечаемому в пятницу Международному женскому дню.

Согласно результатам опроса, 57 процентов граждан ФРГ согласны с утверждением, что за последние пять лет гендерное равенство достигло определенного или даже значительного прогресса. Еще 26 процентов не видят никаких изменений, а 9 процентов отмечают регресс.

Кроме того, 59 процентов респондентов ожидают дальнейшего прогресса в обеспечении равенства полов в Германии в ближайшие пять лет. 13 процентов считают, что прогресс пойдет на спад. Отвечая на вопрос о текущем положении дел, 51 процент опрошенных согласились с утверждением, что женщины и мужчины имеют равные права и равный статус. Против этого утверждения выступили 44 процента.

Гендерное неравенство на рынке труда

В качестве проблемной сферы большинство граждан ФРГ, опрошенных YouGov, выделяют неравенство на рынке труда. Так, 55 процентов респондентов не считают, что мужчины и женщины имеют равные права и равный статус на рабочем месте. Равенство в этой сфере видят только 38 процентов.

Почти половина - 49 процентов - опрошенных считают необходимым празднование Международного женского дня, чтобы привлечь внимание к вопросам, связанным с гендерным равенством. В то же время 42 процента не видят в этом необходимости.

В опросе, который проводился с 1 по 5 марта, приняли участие 2169 жителей Германии в возрасте старше 18 лет.

Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин (Clara Zetkin). С 1921 года он отмечается ежегодно 8 марта. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 марта Международным женским днем.

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