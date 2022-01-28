 Опрос: Большинство жителей Германии считают вероятным вторжение России в Украину | Новости из Германии о Германии | DW | 28.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Опрос: Большинство жителей Германии считают вероятным вторжение России в Украину

В ходе опроса YouGov 51 процент участников заявили, что допускают возможность нападения России на Украину, 33 процента исключили такой сценарий. 67 процентов респондентов опасаются последствий для ФРГ.

Украинские военнослужащие на линии разграничения в Донбассе

Украинские военнослужащие на линии разграничения в Донбассе

Большинство жителей Германии предполагают, что Россия в итоге начнет военные действия против Украины. В ходе опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, 51 процент респондентов указали, что считают такой сценарий вероятным, пишет в пятницу, 28 января, агентство dpa. Об обратном заявили лишь 33 процента опрошенных, еще 15 процентов не ответили на этот вопрос.

Более двух третей участников опроса - 67 процентов - уверены, что российская военная агрессия против Украины повлечет за собой последствия и для Германии, при этом лишь 28 процентов опасаются ее влияния лично для себя.

Конфликт Запада и России

В конце декабря Москва выступила с рядом требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

В январе состоялась целая серия международных встреч по Украине, в том числе в рамках НАТО и ОБСЕ, однако они не позволили добиться существенной разрядки. Запад призывает Россию, стянувшую до 120 тысяч солдат к украинской границе, вновь отвести войска и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. На российские требования "гарантий безопасности" США и НАТО ответили отказом.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 20:21

Письмо Путину из США без "гарантий": что дальше? DW Новости (27.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Германия не дает оружие Украине и не эвакуирует дипломатов (24.01.2022)  

США везут Украине "джавелины", а Германию Кличко обвиняет в предательстве. DW Новости (26.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Нуланд: Если РФ вторгнется в Украину, "Северный поток - 2" не будет запущен  

Комментарий: Как ответит Путин на "Не дождетесь!" Байдена  

Кризис вокруг Украины: как прошли дебаты в бундестаге  