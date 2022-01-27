Опрос: Большинство жителей ФРГ - против поставок оружия Украине

Большинство жителей Германии выступают против поставок их страной оружия Украине. В ходе опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, 59 процентов респондентов поддержали отказ правительства ФРГ поставлять Киеву оборонительное оружие на случай возможного вторжения России, сообщило в четверг, 27 января, агентство dpa. Лишь 20 процентов опрошенных считают необходимым последовать призывам украинских властей, которые настаивают на поставках вооружений Германией. Еще 21 процент участников никак не ответили на этот вопрос.

Против поставок летальных вооружений Украине выступают сторонники всех партий, представленных в германском бундестаге. Среди избирателей Левой партии их доля составляет 71 процент, далее следуют избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ, 67 процентов), Социал-демократической партии Германии (СДПГ, 61 процент), входящей в правящую коалицию, а также консервативного блока ХДС/ХСС (56 процентов), находящегося в оппозиции. Менее отчетливо, чем сторонники остальных парламентских партий, с поставками Украине оружия не согласны избиратели двух других правящих партий - "Союза-90"/"зеленых" (55 процентов) и Свободной демократической партии (СвДП, 54 процента).

Украина настаивает на поставках оружия Германией

На фоне угрозы нового российского вторжения Украина неоднократно требовала поставок оружия, в том числе из Германии. Правительство ФРГ на эти требования отвечало отказом. В частности, об этом заявила 17 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Киев. "Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу рестриктивную политику экспорта вооружений, известна, и это объясняется также нашей историей", - заявила Бербок.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в этой связи напомнила о масштабной помощи, оказываемой Германией Украине, и указала, что только в целях развития этой страны Киеву были выделены 1,8 млрд евро. 26 января Ламбрехт объявила, что Берлин поставит Украине 5000 военных касок. "Это абсолютно четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне", - заявила она.

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