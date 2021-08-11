Больше 40 человек погибли из-за лесных пожаров в Алжире

В Алжире в результате распространившихся лесных пожаров погибли 42 человека, среди них 25 военнослужащих, участвовавших в спасательной операции. Об этом вечером во вторник, 10 августа, сообщил алжирский премьер-министр Айман Бенабдеррахман.

Благодаря погибших солдатам удалось спасти жизни более ста человек, которым непосредственно угрожало пламя. Пожары бушуют в двух регионах страны к востоку от столицы Алжира.

Ухудшение обстановки в Греции

В Греции произошло ухудшение обстановки - в провинции Гортиния огненный фронт растянулся на 10 км, было эвакуировано 19 деревень. В населенном пункте Пиррис огонь уничтожает жилые дома. Тушению пожаров мешает сильный ветер. Также тяжелая обстановка сохраняется на острове Эвбея. Греческие власти зарегистрировали только за последние сутки 54 новых лесных пожара.

На помощь греческим пожарным в рамках европейской программы противодействия катастрофам отправились их коллеги из Германии - 168 пожарных из федеральной земли Гессен и 56 - из Северного Рейна - Вестфалии.

Ситуация в Италии и Турции

Сохраняется пожароопасная ситуация в Италии, где на островах Сицилия и Сардиния в ближайшие дни ожидаются высокие температуры выше +40 градусов Цельсия, сочетающиеся с сухостью воздуха и сильными ветрами. Похожая погода царит и на юго-западе Турции, что затрудняет тушение еще остающихся там пожаров. В целом ситуация в Турции несколько улучшилась.

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