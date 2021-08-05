В Греции скорело уже 90 тысяч гектаров леса

По оценкам института геологии Афинского университета, в настоящее время по всей Греции выжжено 90 000 гектаров. "Данные постоянно меняются, потому что ситуация все еще развивается", - указала профессор геологии и геоэкологии Афинского университета Ники Эвелпиду в интервью газете "Катимерини", опубликованном во вторник, 10 августа.
По ее словам, опасность сохранится, даже когда пожары будут потушены, поскольку после них часто бывают "наводнения, сели и оползни, которые могут приводить к катастрофическим последствиям в случае сильных дождей, которые в последние годы бывают очень часто".
Самая большая территория, по данным ученых, на сегодняшний день выжжена на острове Эвбея в Эгейском море, где пожары все еще продолжают бушевать: там в пепел превратились уже около 51 тысячи гектаров леса. Сильно пострадал и полуостров Пелопоннес, где в районе древней Олимпии, сгорело, ориентировочно, порядка 10 000 гектаров.
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Красноярск: над городом повис смог
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На снимке - жители греческого острова Эвия (Эвбея), которых пришлось эвакуировать на пароме. Никто из них не знает, когда они снова смогут вернуться домой, и мало у кого осталась надежда, что огонь пощадит их дома. Первые возгорания на острове были еще в начале недели, но к тушению с воздуха пожарные приступили лишь в воскресенье, 8 августа.
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Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года
Греция: отчаянные попытки потушить огонь
Не все спасаются бегством - многие жители Греции пытаются помочь пожарным в борьбе с огнем. Иногда их действия приобретают отчаянный характер, как на этом снимке, где мужчина пытается погасить пламя ветками деревьев. Власти просят местных жителей не пытаться самостоятельно сопротивляться огненной стихии и не подвергать себя опасности.
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Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года
США: пламя бушует и вне сезона лесных пожаров
В Калифорнии в настоящее время зафиксировано более 5700 источников возгорания, при том, что ежегодный сезон лесных пожаров там еще не начался. На снимке пожарный наблюдает за пламенем, пытаясь замедлить распространение лесного пожара вблизи города Вествуд.
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Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года
Калифорния: смерчи из пепла и углей
Борьбу с пожарами осложняют смерчи из пепла и углей, проносящиеся по холмам Санта-Барбары. Не будучи в состоянии справиться с разрушительной стихией, губернаторы охваченных огнем регионов на северо-западе США обратились за помощью к Вашингтону, прося прислать спасательные команды и пожарные самолеты.
Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Греция: из-за жары горят леса
Температура воздуха в Греции и Турции достигает летом 2021 года 40-45 градусов. Это стало причиной опустошительных лесных пожаров. На их тушение брошены все силы. Но ветер способствует разрастанию очагов возгорания.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Канада: аномальная жара и горящий лес
В середине лета температура воздуха в довольно прохладном регионе на западе Канады, в Литтоне, доходила до 50 градусов Цельсия - рекорд для этих мест. Жара стала причиной лесных пожаров. Здесь полностью сгорела деревня, где проживали 250 человек. Аномально высокая температура является следствием замедления мощных воздушных потоков в верхних слоях атмосферы - джет стримов и держится неделями.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Финляндия: рекордная температура в Северной Европе
С 1914 года в Лапландии не было так жарко, как этим летом. На севере Финляндии температура воздуха достигла почти 37 градусов Цельсия. В других скандинавских странах температура также на 10-15 градусов выше, чем обычно. По данным метеорологов, экстремальная температура в Северной Европе напрямую связана с жарой в Северной Америке, причиной которой является ослабление джет стрима.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Индия: муссоны запоздали
В Индии в этом году тоже непривычно жарко. Выше 43 градусов поднималась температура в Нью-Дели в начале июля. Это был самый жаркий день за последние девять лет. Из-за аномальной жары начало муссонов в этом году сдвинулось на одну неделю. Жертвами рекордно высокой температуры стали сотни человек. Всего, начина с 2010 года, в Индии от жары умерли 6,5 тысяч человек.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Сибирь: Вечная мерзлота тает
Сибирь в этом году тоже страдает от жары. Уже в мае здесь было жарче, чем во многих частях Европы. Так, севернее Полярного круга температура этим летом превышала 30 градусов Цельсия. Засуха и высокие температуры стали причиной лесных пожаров на севере России и таяния Вечной мерзлоты. Если таяние продолжится, в атмосфере окажется огромное количество метана и CO2.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Новая Зеландия: слишком теплая зима
На южном полушарии сейчас зима. Непривычно теплая. В Хэйстингсе температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Июнь 2021 года стал самым жарким в Новой Зеландии за последние 110 лет. Температура повысилась в среднем на 2 градуса. Слишком теплая зима вредит сельскому хозяйству и горнолыжным курортам, где в этом году нет снега.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Мексика: катастрофическая засуха
51,4 градуса Цельсия - это новый рекорд для солнечного Мехико. Это самая высокая температура, которая когда-либо была здесь летом. Сейчас в Мексике наблюдается сильнейшая засуха за последние 30 лет. Особенно затронуты регионы на западе страны, где частично пересохла река Колорадо. Падает и уровень воды в водохранилищах вблизи Мехико.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Ливия: беспощадный зной в Северной Африке
На Аравийском полуострове и в Северной Африке в этом году особенно жарко. В Сахаре еще в июне температура превышала 50 градусов. На западе Ливии в конце июня было на 10 градусов жарче, чем обычно. В оазисе Гадамес температура превысила 46 градусов, в Триполи - 43 градуса Цельсия.
Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова