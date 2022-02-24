"Большая семерка" осудила вторжение России в Украину

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Лидеры стран G7 указали Москве на нарушение ею устава ООН и международных обязательств, осудили Беларусь за причастность к агрессии РФ в Украине и изъявили готовность оказать гумпомощь беженцам.
Лидеры стран "группы семи" (G7) с возмущением осудили вторжение России в Украину. Этому "ничем не спровоцированному и совершенно неоправданному нападению предшествовали сфабрикованные претензии и необоснованные обвинения", говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг, 24 февраля. "Большая семерка" призвала российскую сторону "прекратить кровопролитие" и немедленно вывести войска с украинской территории, а также обеспечить безопасность сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Действия Москвы нарушают устав ООН и все обязательства, взятые Россией в рамках Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии, а также ее обязательства по Будапештскому меморандуму, указали в "большой семерке".
Вторжение РФ в соседнее государство коренным образом изменило ситуацию с безопасностью в евроатлантическом регионе, последствия этого выходят далеко за пределы Европы, отмечается в заявлении. "Оправдания силовому изменению международно признанных границ нет", - подчеркнули лидеры G7. Президент России Владимир Путин "развязал войну на европейском континенте. Он встал на неправильную сторону истории", говорится далее.
"Большая семерка" выразила готовность оказать гуманитарную помощь "для облегчения страданий от российской агрессии", в том числе беженцам и перемещенных лицам. Авторы заявления единогласно поддержали народ Украины и ее демократически избранное правительство.
Агрессия России в отношении Украины отчасти была направлена с белорусской территории, отметили лидеры G7. Они осудили причастность Беларуси к этому. Страны G7 призвали официальный Минск соблюдать свои международные обязательства.
Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.
Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже Владимир Путин заявил, что "независимость" данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.
Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия. Лидеры G7 в своем заявлении назвали незаконным решение Москвы признать независимость сепаратистских республик.
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