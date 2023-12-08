Болгария предоставит Украине бронетранспортеры и ПЗРК

Парламент Болгарии преодолел вето президента на отправку Киеву 100 БТР и одобрил поставку переносных зенитно-ракетных комплексов, а также помощь с обучением на F-16.

Парламент Болгарии на заседании в пятницу, 8 декабря, преодолел вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники. Как сообщают местные СМИ, за преодоление вето проголосовали 162 депутата, против были 55.

Соглашение о предоставлении Киеву 100 болгарских бронетранспортеров было подписано министерством внутренних дел Болгарии и министерством обороны Украины в августе, а 22 ноября парламент страны ратифицировал его. Однако 4 декабря Радев наложил на него вето, заявив, что техника может пригодиться самой Болгарии, например для охраны границы или в борьбе со стихийными бедствиями.

Новый пакет помощи Украине

В ходе отдельного голосования 8 декабря болгарский парламент одобрил предоставление Украине дополнительной военной помощи. Это решение поддержали 147 депутатов, 55 высказались против и еще семь воздержались.

Оно предусматривает, что в Киев будут отправлены неисправные или не нужные болгарской армии переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и зенитные ракеты. Болгария также примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Зеленский поблагодарил Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Болгарии за предоставление Киеву бронетранспортеров и нового пакета военной помощи. "Этим решением мы укрепляем нашу Европу и защиту свободы", - написал Зеленский в соцсети X.

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