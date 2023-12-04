Президент Болгарии наложил вето на отправку Киеву 100 БТР

Болгарский президент вернул для нового обсуждения в парламент соглашение о бесплатной отправке в Украину 100 бронетранспортеров. Премьер-министр уверен, что парламент преодолеет президентское вето.

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения, по которому София должна безвозмездно предоставить бронетехнику Киеву. Об этом сам глава государства написал в Facebook в понедельник, 4 декабря, объяснив свой шаг мнением, что техника может пригодиться самой Болгарии.

Радев утверждает, что он руководствовался "убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом правительства". По его словам, парламентское большинство не приняло во внимание задач военного времени, потребностей пограничников и пожарных служб безопасности, а также безопасности населения. "Предоставленная Украине бронированная вездеходная техника могла бы быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах", - указал болгарский президент.

В сообщении , опубликованном на сайте президента, отмечается, что Радев вернул предложение о безвозмездном предоставлении бронетехники Украине в парламент для дополнительного обсуждения.

Между тем премьер-министр Болгарии Николай Денков уверен, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом Радевым. "Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу повода для комментариев", - приводит слова премьера софийское новостное агентство Novinite .

Издание отмечает, что вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль выразила сожаление по поводу президентского вето. По ее словам, потребность Болгарии в 100 БТР, принадлежащих МВД страны, давно отпала.

Соглашение о бесплатном предоставлении Киеву 100 болгарских бронетранспортеров было подписано МВД Болгарии и Минобороны Украины в августе, а 22 ноября парламент страны ратифицировал его.

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