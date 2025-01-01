Болгария и Румыния - полноправные члены Шенгенской зоны

Отменены проверки на европейских внутренних сухопутных границах Болгарии и Румынии с остальными участниками Шенгенского соглашения.

Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны. Со среды, 1 января, отменены проверки на европейских внутренних сухопутных границах этих стран с остальными участниками Шенгенского соглашения.

Министры внутренних дел стран ЕС приняли соответствующее решение почти три недели назад, после того как Австрия сняла свое вето.

Таким образом путешественникам и водителям грузовиков, въезжающим в эти две страны через Венгрию или Грецию, больше не нужно будет мириться с задержками. Документы больше можно не предъявлять на шести официальных пунктах пересечения болгарско-греческой границы, уточнило агентство dpa. На 30-километровом участке границы с румынской стороны будут осуществляться лишь заранее не объявленные, выборочные, точечные проверки.

В марте обе страны отказались от контролей в аэропортах и морских портах при въезде из других государств-членов соглашения.

Число государств Шенгенской зоны выросло до 29

Вместе с Румынией и Болгарией в Шенгенскую зону теперь входят 29 государств. Речь идет о 25 из 27 странах-членах ЕС, а также Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.

Бухарест и София вступили в ЕС в 2007 году.

Из-за отсутствия полноправного членства в Шенгенской зоне Болгария ежегодно теряла 834 млн евро в год, подсчитали в Европейском экономическом социальном комитете (EESC), консультирующем Еврокомиссию. Для Румынии потери составляли 2,32 млрд евро в год. Транспортные компании Румынии из-за задержек на границах лишались еще 90 млн евро в год.

Глава МВД снявшей вето Австрии Герхард Карнер объяснил изменение ее позиции "масштабным сокращением нелегальных пересечений границы".

В последние месяцы ряд стран Шенгена, в том числе Германия и Нидерланды, в свою очередь вводили контроль на своих границах из-за роста нелегальной миграции.