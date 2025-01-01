  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаБолгария

Болгария и Румыния - полноправные члены Шенгенской зоны

Екатерина Венкина
1 января 2025 г.

Отменены проверки на европейских внутренних сухопутных границах Болгарии и Румынии с остальными участниками Шенгенского соглашения.

https://p.dw.com/p/4oiki
Вхождение Болгарии и Румынии в Шенген
Вхождение Болгарии и Румынии в Шенген (фото из архива)Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны. Со среды, 1 января, отменены проверки на европейских внутренних сухопутных границах этих стран с остальными участниками Шенгенского соглашения.

Министры внутренних дел стран ЕС приняли соответствующее решение почти три недели назад, после того как Австрия сняла свое вето.

Таким образом путешественникам и водителям грузовиков, въезжающим в эти две страны через Венгрию или Грецию, больше не нужно будет мириться с задержками. Документы больше можно не предъявлять на шести официальных пунктах пересечения болгарско-греческой границы, уточнило агентство dpa. На 30-километровом участке границы с румынской стороны будут осуществляться лишь заранее не объявленные, выборочные, точечные проверки.

В марте обе страны отказались от контролей в аэропортах и морских портах при въезде из других государств-членов соглашения.

Число государств Шенгенской зоны выросло до 29

Вместе с Румынией и Болгарией в Шенгенскую зону теперь входят 29 государств. Речь идет о 25 из 27 странах-членах ЕС, а также Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.

Бухарест и София вступили в ЕС в 2007 году.

Из-за отсутствия полноправного членства в Шенгенской зоне Болгария ежегодно теряла 834 млн евро в год, подсчитали в Европейском экономическом социальном комитете (EESC), консультирующем Еврокомиссию. Для Румынии потери составляли 2,32 млрд евро в год. Транспортные компании Румынии из-за задержек на границах лишались еще 90 млн евро в год.

Глава МВД снявшей вето Австрии Герхард Карнер объяснил изменение ее позиции "масштабным сокращением нелегальных пересечений границы".

В последние месяцы ряд стран Шенгена, в том числе Германия и Нидерланды, в свою очередь вводили контроль на своих границах из-за роста нелегальной миграции.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протест против коррупции привел вызвал массовые демонстрацим в Румынии

Марш антикоррупционеров на Бухарест

Марш антикоррупционеров на Бухарест

Правительство Румынии пошло навстречу протестующим, отозвав скандальный декрет об амнистии коррупционеров. Но этого уже мало, теперь люди требуют отставки кабинета. Об этом - галерея DW.
Политика18 февраля 2017 г.11 фото
external

Отмена выборов в Румынии: как TikTok повлиял на президентскую гонку в стране?

Отмена выборов в Румынии: как TikTok повлиял на президентскую гонку в стране?

В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов из-за подозрений иностранного вмешательства на стороне одного из кандидатов. Это вызвало недовольство среди сторонников правого кандидата Кэлина Джорджеску.
Политика9 декабря 2024 г.02:47 мин.
Бойко Борисов и Делян Пеевски (слева направо)

Выборы в Болгарии. Каким будет новое правительство

Выборы в Болгарии. Каким будет новое правительство

9 июня в Болгарии одновременно с выборами в Европарламент проходят шестые по счету за последние три года досрочные выборы в национальный парламент. Кто придет к власти в стране и кто поедет в Страсбург?
Политика8 июня 2024 г.
Показать еще