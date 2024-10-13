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Более десяти дронов атаковали три региона России

Сергей Ромашенко
13 октября 2024 г.

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 13 беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись Белгородская, Брянская и Курская области.

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Украинский солдат запускает дрон
Украинский солдат запускает дронФото: abaca/picture alliance

Три региона России в ночь на воскресенье, 13 октября, подверглись атаке украинских дронов. Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 13 беспилотников. "Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа. По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО сбили украинский дрон на территории региона, пострадавших и разрушений нет.

В Курской области всю ночь действовала воздушная тревога, писал губернатор Алексей Смирнов.

 

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