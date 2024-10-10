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Поселок в Адыгее эвакуируют из-за удара украинских дронов

Сергей Ромашенко
10 октября 2024 г.

ВСУ атаковали беспилотниками пригород Майкопа. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил об эвакуации поселка Родникового, расположенного рядом с военным аэродромом.

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Украинский дрон
Украинский дронФото: Jose Colon/Anadolu/picture alliance

Пригород Майкопа подвергся атаке украинских дронов , возник пожар. После этого было решено эвакуировать жителей поселка Родниковое, их размещают в станице Ханской, сообщил утром в четверг, 10 октября, глава Адыгеи Марат Кумпилов. Пострадавших в результате атаки, по его словам, нет. Сколько человек эвакуировано, не уточняется.

Telegram-канал Astra утверждает, что украинские беспилотники атаковали военный аэродром Ханская под Майкопом. Поселок Родниковый, о котором идет речь в сообщении Кумпилова, находится менее чем в одном километре от этого аэродрома. По данным системы мониторинга пожаров NASA, на которую ссылается Astra, рядом с аэродромом зафиксирован пожар.

Сообщение российского Минобороны

Министерство обороны России в утреннем сообщении не упомянуло напрямую об атаке на Адыгею. По утверждению министерства, в ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили и перехватили над несколькими регионами страны 92 украинских беспилотника, в том числе 47 дронов были сбиты над Краснодарским краем. Адыгея расположена в пределах Краснодарского края.

Еще 12 украинских дронов, по данным Минобороны РФ, в течение ночи были сбиты над Курской областью, девять - над Ростовской, четыре - над Брянской, по два - над Белгородской областью и аннексированным Крымом, один - над Воронежской областью и 15 - над Азовским морем. О пострадавших в результате атак не сообщается.

 

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