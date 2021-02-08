Более 180 деятелей культуры и ученых призвали изменить законодательство РФ о митингах

Более 180 актеров, режиссеров, писателей, ученых и общественных деятелей подписали открытое обращение к властям РФ, призвав привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией РФ и гарантировать гражданам страны право на мирные собрания. Текст обращения в понедельник, 8 февраля, опубликовала "Новая газета". Кроме того, он размещен на сайте Change.org.

Право на протесты закреплено в Конституции РФ

Авторы обращения указывают на прошедшие в последние недели по всей России мирные собрания граждан. "Они вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политических преследований: покушений, фабрикации уголовных дел и арестов политических оппонентов. Подобные явления, характерные для диктатур, неприемлемы в современном обществе, несовместимы с задачами развития нашей страны и возвращают ее в тоталитарное прошлое. В этих мирных акциях приняли участие сотни тысяч обычных российских граждан", - отмечается в тексте. При этом, как подчеркивают авторы обращения, все заявки на проведение данных мероприятий, не были согласованы властями, что "является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей российской Конституции".

Несмотря на то, что действия протестовавших "полностью соответствовали правовому порядку, определенному российской Конституцией", сотрудники правоохранительных органов пытались им воспрепятствовать, что является с точки зрения Конституции, противоправным, указывается далее.

"Для устранения этой коллизии необходимо срочно привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией Российской Федерации и обязать органы исполнительной власти неукоснительно следовать Конституции", - подчеркнули авторы обращения.

Жестокие действия правоохранителей в отношении мирных протестующих

Одновременно они выразили глубокое возмущение в связи с "бессмысленно жестокими действиями полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полным произволом судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности". Авторы заявления призвали освободить задержанных и арестованных, аннулировать соответствующие решения судов и прекратить политически мотивированные уголовные дела.

Обращение, в числе прочих, подписали актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Жора Крыжовников, Марина Разбежкина, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, Максим Осипов, а также основатель компании "Вымпелком" и фонда "Династия" Дмитрий Зимин.

Протесты в России

23 января и 31 января в десятках российских городов прошли акции в поддержку осужденного на 2 года и 8 месяцев колонии оппозиционера Алексея Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, брат арестованного оппозиционера Олег Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева были отправлены под домашний арест до 23 марта.

По подсчетам портала "ОВД-Инфо", по всей России было задержано более 11 тысяч человек. В период с 23 января по 2 февраля только московские суды назначили административный арест 972 гражданам в связи с несанкционированными властями акциями протеста.

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