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Виктор Орбан в Дохе (фото из архива)Фото: Emiri Diwan Office/APAimages/IMAGO
ПолитикаВенгрия

Bloomberg: Венгрия ведет переговоры с Катаром о закупке газа

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Венгрия, тормозящая принятие санкций ЕС в отношении РФ и закупающая энергоносители в России, ведет переговоры с Катаром о газовых контрактах, пишет Bloomberg.

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Венгрия, тормозящая принятие санкций ЕС в отношении РФ и одобрение помощи Украине, ведет переговоры с Катаром о покупке газа, чтобы уменьшить зависимость от России в области энергетики. О переговорах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил на Катарском экономическом форуме в интервью Bloomberg, которое издание опубликовало во вторник, 23 мая.

"Половина венгерских потребностей в энергии покрывается из России, по долгосрочным контрактам", - сказал Орбан. "Для другой половины мы должны найти других партнеров. Мы ищем партнеров по всему миру, и Катар является для нас потенциальным партнером", - добавил он.

Переговоры с этой страной Персидского залива еще продолжаются. В случае положительного решения поставки начнутся не ранее 2026 года, отметил глава кабмина Венгрии.

Дополнительные поставки Будапешту из РФ

В то время как страны ЕС после полномасштабного вторжения Москвы в Украину пошли на сокращение зависимости от российских газа и нефти, Орбан заключил с Россией дополнительные сделки, пишет издание. Венгрия будет иметь возможность использовать в случае необходимости больше российского природного газа в дополнение к существующему долгосрочному контракту в преддверии следующей зимы, писало агентство Bloomberg в апреле после встреч главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москве. По его словам, дополнительные поставки Будапешту будут осуществляться в основном по газопроводу "Турецкий поток".

ЕС продолжит поддерживать Венгрию в обретении большей независимости от поставок энергоресурсов из России, заявили в апреле в ответ на запрос DW в Еврокомиссии. Так, значительные средства будут доступны стране в рамках плана Евросоюза по переходу на возобновляемые источники энергии и повышению энергоэффективности. Комиссия тесно сотрудничает с Венгрией, чтобы убедиться, что Будапешт принимает необходимые меры для поддержки энергоперехода. Кроме того, Венгрия уже получила доступ к СПГ и газу из Австрии, Румынии, Хорватии и Словакии и может его импортировать, указали в Брюсселе.

Противодействие одобрению одиннадцатого пакета санкций против РФ

На майском Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе Венгрия противодействовала одобрению одиннадцатого пакета санкций Европейского Союза в отношении России, а также выделению нового транша военной помощи Украине на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

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