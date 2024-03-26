Bloomberg: Терминалы Starlink продаются на черном рынке

По данным Bloomberg, черный рынок Starlink возникает в регионах с некачественной связью, которые нуждаются в высокоскоростном и надежном интернете. Это, например, Йемен, Судан, Казахстан и Венесуэла.

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией Илона Маска SpaceX, продаются на черном рынке по всему миру, сообщил Bloomberg в понедельник, 25 марта, со ссылкой на источники. Агентство провело расследование, в ходе которого выявило множество примеров незаконной торговли и активации комплектов Starlink.

По данным Bloomberg, черный рынок возникает в регионах с некачественной связью, где есть потребность в высокоскоростном и надежном интернете. В качестве примеров авторы статьи приводят Йемен и Судан, где уже много лет идут ожесточенные гражданские войны. В обеих странах наблюдаются частые перебои с интернетом, поэтому военные прибегают к помощи систем Starlink.

Приводится в статье и случай Казахстана, где до недавнего времени, как пишет Bloomberg, комплект можно было получить через местный почтовый сервис, даже будучи частным клиентом. Терминалы также широко используются в Венесуэле, хотя карта зон покрытия на сайте Starlink показывает, что эта страна не подключена к спутниковой связи.

Способы контрабанды и доступность Starlink на черном рынке свидетельствуют, что неправомерное использование системы связи является глобальной проблемой, вызывающей вопросы о контроле компании над своей продукцией, отмечает Bloomberg.

В SpaceX на вопросы журналистов о доступности терминалов на черном рынке не ответили. Однако, как пишет издание, компания обещает некоторым странам, что будет работать с ними над тем, чтобы ее услуги не попадали в определенные районы.

Сообщения об использовании Starlink российскими военными в Украине

Главное управление разведки Минобороны Украины 11 февраля заявило, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий, опубликовав в качестве доказательства фрагмент перехваченных переговоров российских военных. Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли быть поставлены в Россию через Дубай.

SpaceX заявляла, что "не ведет никаких дел с российским правительством или его военными". Продажу Starlink российской армии отрицал и лично Илон Маск. "Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно", - написал он в соцсети X.

В прошлом году SpaceX запретила украинским военным использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками.

В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, утверждалось, что в 2022 году основатель SpaceX тайно поручил отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. В ответ Маск заявил, что Starlink в Крыму не работает, а он отказался включить его по просьбе украинских военных, поскольку не мог допустить, чтобы его компания была "прямо замешана в войне и эскалации конфликта".

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