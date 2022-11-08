  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Здание Госдепа США
В Госдепе США подтвердили подготовку заседания двусторонней консультативной комиссииФото: Alastair Pike/AFP/Getty Images
КонфликтыРоссия

СМИ: РФ и США хотят возобновить инспекции ядерных объектов

Александра Иванова
57 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 ноября.

https://p.dw.com/p/4JENS

На 259-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 9 ноября (время московское).

++00.45++

Россия и США планируют обсудить возобновление инспекций объектов ядерного вооружения в соответствии с новым Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, New START), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Госдеп США и анонимные источники в Москве. Соответствующие переговоры были приостановлены после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Официальный представитель Госдепа подтвердил информацию о подготовке встречи двусторонней консультативной комиссии (ДКК, BCC), но отказался называть дату и место ее проведения, указав лишь, что она пройдет не в Женеве. По словам источников Bloomberg в Москве, встреча может пройти в ближайшие недели в Каире.

Последний раз ДКК, занимающаяся практическими вопросами выполнения СНВ-3, заседала в Женеве в октябре 2021 года.

++00.05++

Россияне отбирают украинские паспорта у жителей Мелитопольского и Михайловского районов Запорожской области и заставляют их получать российские, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. При этом украинцам угрожают переселением, следует из документа.

Хроника событий 8 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 ноября 00.00 - 13.59 >>>


Смотрите также:

Готов ли Киев вести переговоры с Путиным

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что происходит в Херсоне и почему российские генералы обсуждали ядерный удар. DW Новости (03.11.22)

Что происходит в Херсоне и почему российские генералы обсуждали ядерный удар. DW Новости (03.11.22)

В Европе и России - новая дискуссия о возможности применения ядерного оружия. Газета New York Times сообщает, со ссылкой на перехват американских спецслужб, о якобы обсуждении российскими генералами ядерного удара. Что задумал Владимир Путин и какую опасность представляют эти разговоры?
3 ноября 2022 г.31:59 мин.
external

Правая рука Путина: сколько власти у основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. DW Новости (07.11.22)

Правая рука Путина: сколько власти у основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. DW Новости (07.11.22)

Влияние бизнесмена Евгения Пригожина в окружении Владимира Путина заметно выросло за время войны России против Украины. Как объясняют эксперты феномен Пригожина и сколько на самом деле у него влияния в России?
Политика7 ноября 2022 г.33:42 мин.

Сообщение агентства Bloomberg о подготовке РФ и США к возможному возобновлению испекций ядерных военных объектов в рамках СНВ-3

Russia and US to Resume Nuclear Talks as Ukraine War Rages On
www.bloomberg.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Иранский БПЛА в небе над Киевом 17 октября

Sky News: РФ отдала Ирану за дроны образцы западного оружия

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Общество12 ч. назад
Установка по производству многоатомных спиртов на заводе химической компании Covestro в Дормагене

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

Экономика и бизнес20 ч. назад
Глава национализированного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев

Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Конфликты7 ноября 2022 г.
Группа Little Big: Илья Прусикин и Софья Таурская

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Музыка7 ноября 2022 г.
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Конфликты7 ноября 2022 г.60:06 мин.
ЛЭП на фоне неба

Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Конфликты7 ноября 2022 г.
На главную страницу