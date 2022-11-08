СМИ: РФ и США хотят возобновить инспекции ядерных объектов

На 259-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 9 ноября (время московское).

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Россия и США планируют обсудить возобновление инспекций объектов ядерного вооружения в соответствии с новым Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, New START), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Госдеп США и анонимные источники в Москве. Соответствующие переговоры были приостановлены после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Официальный представитель Госдепа подтвердил информацию о подготовке встречи двусторонней консультативной комиссии (ДКК, BCC), но отказался называть дату и место ее проведения, указав лишь, что она пройдет не в Женеве. По словам источников Bloomberg в Москве, встреча может пройти в ближайшие недели в Каире.

Последний раз ДКК, занимающаяся практическими вопросами выполнения СНВ-3, заседала в Женеве в октябре 2021 года.

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Россияне отбирают украинские паспорта у жителей Мелитопольского и Михайловского районов Запорожской области и заставляют их получать российские, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. При этом украинцам угрожают переселением, следует из документа.

Хроника событий 8 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 ноября 00.00 - 13.59 >>>





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