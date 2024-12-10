Bloomberg: Пекин сократил поставки деталей к БПЛА в США и ЕС

Как отмечает агентство, политика властей КНР может повлиять на боеспособность ВСУ, так как многие производители БПЛА в Украине полагаются на китайские комплектующие.

Китайские производители стали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, используемых для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Китая влияет на Украину

По их словам, китайские производители двигателей, аккумуляторов и контроллеров полета дронов ограничили объемы продаж или вообще прекратили поставки. Например, на это пожаловалась компания Auterion из Швейцарии. Она поставляет ПО для беспилотников, в том числе для тех, которые применяют ВСУ.

Другая пострадавшая фирма - Shield AI Inc. из США. Она производит автономные дроны, которые могут летать без GPS и операторов. Компания активно работает в Украине, поставляя беспилотники для ВСУ.

Bloomberg считает, что политика властей КНР может повлиять на боеспособность украинской армии, так как "многие производители БПЛА в Украине полагаются на китайские детали для создания дешевого и эффективного оружия, которое помогло определить ход войны с Россией".

Причины торгового конфликта

Торговый конфликт между США и Китаем обострился из-за поддержки Тайваня со стороны Вашингтона. В декабре США ввели ограничения на продажу Китаю чипов памяти и другого полупроводникового оборудования. В ответ Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским военным, а также нескольких высокотехнологичных материалов - всем компаниям из США.

Пекин впервые распространил ограничения на товары из Китая или с китайскими деталями на продавцов и вне КНР, стремясь повторить экстерриториальный охват западных санкций, пишет Bloomberg. По данным агентства, это привело к резкому росту цен и перевернуло торговые потоки компаний из США и ЕС.

Господство Китая на рынке БПЛА

По оценке источников агентства, уже в январе 2025 года власти КНР могут ввести более широкие экспортные ограничения на детали для дронов. Например, частных китайских производителей могут обязать получать гослицензии.

Как пишет Bloomberg, сейчас западные страны стремятся обезопасить цепочки поставок и преодолеть зависимость от Китая. Но эта страна до сих пор остается главным мировым центром производства дешевого оборудования для дронов. Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих беспилотников.

Поддержка России со стороны Китая

Одновременно в ЕС и США растет обеспокоенность тем, что Китай помогает России создавать беспилотники для войны в Украине. Официальный Пекин это отрицает.

И.о. главы Управления по координации санкций Госдепа США Том Уэст заявил, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" поддержкой Китаем российской оборонной промышленности и передачей компонентов, используемых для производства ударных беспилотников. "КНР опережает все страны мира по объему экспорта, подпитывая бессмысленное разрушение Россией гражданской инфраструктуры Украины и бесконечные нападения на невинных украинских граждан", - сказал Уэст.