Новые дроны из ФРГ: за что их прозвали "мини-Таурусами"

Германия предоставит Украине 4000 ударных беспилотников с искусственным интеллектом. На что они способны и почему их окрестили "мини-Таурусами" - в справке DW.

По информации немецкого издания Bild, немецкий стартап Helsing, специализирующийся на дронах, управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ), в сентябре 2024 года подписал с министерством обороны Украины контракт на поставку 4000 ударных беспилотников. Газета Neue Zürcher Zeitung сообщает, что производство осуществляет украинская компания в партнерстве с немцами.

Закупка для ВСУ будет финансироваться на средства из немецкого бюджета. Поставки для вооруженных сил Украины ожидаются с декабря - по несколько сот штук в месяц. Испытания дронов на фронте завершились, однако, их усовершенствование будет продолжаться, как отмечается, в процессе использования "в полевых условиях". Речь идет об одноразовых дронах-камикадзе, начиненных взрывчаткой.

В чем отличие от обычных дронов-камикадзе?

Обычно дроны-камикадзе, уже ставшие стандартным ударным средством на поле боя, уязвимы к применению средств радиоэлектронной борьбы. Нередко противнику удается нивелировать работу БПЛА, создав радиопомехи: беспилотники теряют связь с оператором или сбиваются с курса ложными координатами и в результате падают, не долетев до цели. Дроны Helsing ориентируются на местности, используя искусственный интеллект и могут продолжать движение к заданной цели даже в случае потери связи. Именно за это их в профессиональных кругах уже окрестили "мини-Таурусами", ведь немецкие крылатые ракеты TAURUS, которые правительство Германии до сих пор отказывается предоставить Украине, также отличаются устойчивостью автономных систем наведения в условиях радиоэлектронной борьбы.

"Беспилотник сам смотрит на местность, распознает за счет многих тысяч ориентиров, где именно он находится и помогает таким образом оператору держать курс даже в плохих погодных условиях или на местности, в которой уничтожена застройка. Когда цель найдена, оператор ее подтверждает, а дальше дрон сам на нее наводится", - цитирует Bild слова одного из специалистов, осведомленных об испытаниях новейшего беспилотника. По словам сотрудника издания, самонаведение является точным даже в условиях подавления радиочастот.

Дрон с ИИ помогает оператору держать курс даже в плохих погодных условиях или на местности, где уничтожена застройка. На фото: поселок Часов Яр, уничтоженный во время боев в Донецкой области (фото из архива) Фото: Press service 24 Mechanised brigade/AP/picture alliance

По информации Neue Zürcher Zeitung, разница между ракетой TAURUS и "мини-Таурусом" заключается в том, что ракета программируется перед запуском на конкретную статичную цель. Вместо этого новейший дрон использует искусственный интеллект для распознавания целей уже в полете - дрон запрограммирован, в частности, на идентификацию российской военной техники. ИИ дает дополнительные возможности даже по сравнению с такими мощными западными средствами поражения как РСЗО HIMARS, ведь россияне в ходе войны научились не только глушить радиочастоты, но и создавать помехи для спутниковой навигации GPS, которую использует HIMARS.

Каков радиус действия новых дронов?

По данным Bild, дроны с искусственным интеллектом имеют радиус применения в три-четыре раза больше обычных дронов-камикадзе, которые используют в ВСУ. Точной информации относительно того, как далеко могут залетать новые немецкие беспилотники, нет. Производитель отказывается отвечать на такие вопросы, ссылаясь на военную тайну. Радиус действия стандартного FPV-дрона (дрона, управляемого в режиме виртуальной реальности) составляет в среднем от 7 до 10 километров. Таким образом, дальность полетов "мини-Тауруса" ориентировочно может составлять до 40 километров.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью Bild отметил, что вооруженные силы Украины с помощью новых дронов смогут поражать "особо важные военные цели, такие как российские штабы или логистические средства". Обычно командные пункты и логистические узлы расположены на некотором расстоянии от линии фронта, поэтому стандартные FPV-дроны до них не долетают.

Какова мощность и сколько это стоит?

Данных о мощности взрывной части дрона нет. По данным Bild, беспилотник "оснащен достаточным количеством взрывчатки, чтобы уничтожать российские танки или блиндажи", а также способен бить по технике противника на полном ходу. Безусловно, "мини-Таурус" значительно менее мощный, чем настоящий TAURUS, который может пробивать толстые бетонные укрытия. В то же время, можно предположить, что у нового дрона более сильный взрывной заряд, чем у рядовых FPV-дронов. В противном случае эффективность использования таких дронов могла бы вызвать вопросы.

Ведь при удачном попадании в слабое место, например, под башней, FPV- дроны могут уничтожить даже танк. При этом стоимость FPV- дрона составляет обычно несколько сотен евро. Очевидно, что стоимость нового немецкого дрона значительно выше. Официально цена не называется, однако Bild со ссылкой на информированные источники отмечает, что дрон от Helsing дешевле, чем российский "Ланцет", стоимость которого оценивается в 35 тысяч евро. Таким образом, эффективность применения в боевых условиях нового дрона зависит от его мощности для поражения приоритетных целей - она должна быть значительно больше обычного FPV-дрона.