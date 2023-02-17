  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Бои в Донбассе
Бои в ДонбассеФото: John Moore/Getty Images
ПолитикаГлобальные темы

Bloomberg: Из-за Украины началась новая гонка вооружений

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Из-за российского вторжения в Украину правительства многих стран пересматривают свои военные доктрины. В мире началась новая гонка вооружений, констатирует агентство Bloomberg.

https://p.dw.com/p/4Ne1Q

Правительства стран по всему миру пересматривают военные доктрины, запасы вооружений, военной техники и пути снабжения из-за войны России против Украины. Через год после начала российского вооруженного вторжения в Украину в мире началась новая гонка вооружений, констатировало в пятницу, 17 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники и открытые данные.

Как отмечет агентство, военные стратегии пересматривают не только страны Европы, но и США, Китай, Тайвань и Индия. Многие страны, расположенные рядом с Украиной, резко увеличили расходы на оборону, расширили производственные мощности военной промышленности, а также увеличили количество танков, артиллерии и систем ПВО на вооружении.

Как отмечают аналитики Bloomberg, некоторые американские чиновники рассматривают ситуацию с безопасностью в Европе и Азии как взаимосвязанные или единые. В странах G7 и некоторых странах БРИКС выросло понимание рисков от ядерной войны до проблем с продовольствием.

Рост военных расходов в НАТО

Bloomberg отмечает, что расходы на оборону стран НАТО стабильно сокращались с 1980-х до 2022 года, но начали расти после ввода российских войск в Украину. В 2023 году ассигнования Польши на оборону выросли более чем вдвое. Из бюджета страны на оборонный сектор будет направлено 97,4 млрд злотых (20,39 млрд евро), еще 30 - 40 млрд злотых (6,3–8,4 млрд евро) выделят из внебюдженого армейского фонда. Всего расходы Польши на оборону достигнут 4 процентов от ВВП.

Bloomberg напоминает, что в минувшем году Германия создала специальный фонд в 100 млрд евро для финансирования военного бюджета страны. По информации агентства, в 2024 году оборонный бюджет Германии вырастет еще на 10 млрд. Франция также наращивает военные расходы. Правительство страны в прошлом году объявило о выделении 400 млрд евро на оборонные расходы в 2024 - 2030-х годах, что на треть больше прошлых военных трат, отмечает агентство.

Опасения стран альянса

Как пишет Bloomberg, страны НАТО опасаются, что в случае военного конфликта их арсеналы будут израсходованы слишком быстро. По словам собеседников издания, за неделю российские военные в Донбассе могут выпустить столько тяжелых артиллерийских снарядов, сколько было использовано снарядов для гаубиц Caesar за 13 лет западного присутствия в Афганистане, Ливане, Мали и Ираке. В Великобритании также считают, что весь запас 155-мм артиллерийских снарядов страны был бы израсходован российскими военными во время боев в Донбассе за два дня летом прошлого года, а украинскими военными - за неделю.

"Это история окончания эпохи постхолодной войны, и она закончилась 24 февраля 2022 года. Все армии проходят через это, потому что сейчас стало ясно, что ни у кого, в том числе у США, нет запасов, которые необходимы для ведения большой и интенсивной войны", - сказал военный аналитик Франсуа Хейсбург в разговоре с Bloomberg.

Агентство также отмечает, что война в Украине негативно повлияла на контроль над вооружениями во всему мире. Россия и США прекратили переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). The Wall Street Journal сообщала о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировка инспекций ядерных объектов и отказ от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. Встреча должна была пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, но Россия отказалась от нее в последний момент, объяснив это враждебностью США.

Смотрите также:

Воюет ли Запад с РФ - что говорят в Берлине (30.01.2023)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
external

Генерал Ходжес: "Украина освободит Крым к августу 2023 года"

Генерал Ходжес: "Украина освободит Крым к августу 2023 года"

Отставной американский генерал Ходжес в интервью DW - о целях Запада в украинском конфликте, о возможности реального столкновения России и НАТО и о том, чьим будет Крым в конце следующего лета.
Конфликты30 декабря 2022 г.12:15 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс

ЕС назвал срок начала расследования агрессии против Украины

Правосудие и закон43 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный председатель Госдумы Вячеслав Володин сидит перед табличкой, на которой слово "спикер" заменено на "говорун".

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Общество2 ч. назад
external

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Политика19 ч. назад05:57 мин.
Колючая проволока у здания тюрьмы

Юрист: Статья за "фейки об армии" - инструмент запугивания

Юрист: Статья за "фейки об армии" - инструмент запугивания

Политика20 ч. назад
Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев

Украина+Израиль. Бывшая Путина продает квартиры. DW Шоу

Украина+Израиль. Бывшая Путина продает квартиры. DW Шоу

Политика21 ч. назад60:23 мин.
Демонстрация против войны в Украине в Мюнхене

Вайсбанд: Немцы впервые научились различать Украину и РФ

Вайсбанд: Немцы впервые научились различать Украину и РФ

Политика21 ч. назад
Железнодорожный вокзал в Барановичах

Рядом с военными из России. Чем живут белорусские Барановичи

Рядом с военными из России. Чем живут белорусские Барановичи

Общество21 ч. назад
На главную страницу