Bloomberg: Из-за Украины началась новая гонка вооружений

Правительства стран по всему миру пересматривают военные доктрины, запасы вооружений, военной техники и пути снабжения из-за войны России против Украины. Через год после начала российского вооруженного вторжения в Украину в мире началась новая гонка вооружений, констатировало в пятницу, 17 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники и открытые данные.

Как отмечет агентство, военные стратегии пересматривают не только страны Европы, но и США, Китай, Тайвань и Индия. Многие страны, расположенные рядом с Украиной, резко увеличили расходы на оборону, расширили производственные мощности военной промышленности, а также увеличили количество танков, артиллерии и систем ПВО на вооружении.

Как отмечают аналитики Bloomberg, некоторые американские чиновники рассматривают ситуацию с безопасностью в Европе и Азии как взаимосвязанные или единые. В странах G7 и некоторых странах БРИКС выросло понимание рисков от ядерной войны до проблем с продовольствием.

Рост военных расходов в НАТО

Bloomberg отмечает, что расходы на оборону стран НАТО стабильно сокращались с 1980-х до 2022 года, но начали расти после ввода российских войск в Украину. В 2023 году ассигнования Польши на оборону выросли более чем вдвое. Из бюджета страны на оборонный сектор будет направлено 97,4 млрд злотых (20,39 млрд евро), еще 30 - 40 млрд злотых (6,3–8,4 млрд евро) выделят из внебюдженого армейского фонда. Всего расходы Польши на оборону достигнут 4 процентов от ВВП.

Bloomberg напоминает, что в минувшем году Германия создала специальный фонд в 100 млрд евро для финансирования военного бюджета страны. По информации агентства, в 2024 году оборонный бюджет Германии вырастет еще на 10 млрд. Франция также наращивает военные расходы. Правительство страны в прошлом году объявило о выделении 400 млрд евро на оборонные расходы в 2024 - 2030-х годах, что на треть больше прошлых военных трат, отмечает агентство.

Опасения стран альянса

Как пишет Bloomberg, страны НАТО опасаются, что в случае военного конфликта их арсеналы будут израсходованы слишком быстро. По словам собеседников издания, за неделю российские военные в Донбассе могут выпустить столько тяжелых артиллерийских снарядов, сколько было использовано снарядов для гаубиц Caesar за 13 лет западного присутствия в Афганистане, Ливане, Мали и Ираке. В Великобритании также считают, что весь запас 155-мм артиллерийских снарядов страны был бы израсходован российскими военными во время боев в Донбассе за два дня летом прошлого года, а украинскими военными - за неделю.

"Это история окончания эпохи постхолодной войны, и она закончилась 24 февраля 2022 года. Все армии проходят через это, потому что сейчас стало ясно, что ни у кого, в том числе у США, нет запасов, которые необходимы для ведения большой и интенсивной войны", - сказал военный аналитик Франсуа Хейсбург в разговоре с Bloomberg.

Агентство также отмечает, что война в Украине негативно повлияла на контроль над вооружениями во всему мире. Россия и США прекратили переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). The Wall Street Journal сообщала о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировка инспекций ядерных объектов и отказ от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. Встреча должна была пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, но Россия отказалась от нее в последний момент, объяснив это враждебностью США.

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