 Блинкен видит в ″Северном потоке - 2″ действующий рычаг давления Запада на РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 20.01.2022

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Германия

Блинкен видит в "Северном потоке - 2" действующий рычаг давления Запада на РФ

По достроенному "Северному потоку - 2" так и не поступает газ, так что трубопровод уже служит рычагом давления Запада на Москву, заявил госсекретарь США. Лоббисты и некоторые политики в ФРГ поддерживают запуск проекта.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Газопровод "Северный поток - 2" уже служит Западу рычагом давления на Россию в конфликте вокруг Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. "Примечательно, что газ по трубопроводу пока не течет. Это означает, что он является рычагом давления Германии, США и их союзников, а не России", - заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) в четверг, 20 января, в Берлине.

Нет сомнений, что Москва учитывает этот факт при оценке своих дальнейших шагов, сказал глава Госдепартамента США. Бербок со своей стороны подчеркнула, что Берлин тесно согласовывает свои действия с США по вопросу санкций.

Госминистр в МИД ФРГ призвал Конгресс США не вводить санкции

Между тем госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner), выступая на онлайн-заседании Восточного комитета немецкой экономики, предостерег Конгресс США от введения санкций против "Северного потока - 2". Подчеркнув, что нельзя мириться с угрозой экстерриториальными санкциями, Линднер призвал конгрессменов отказаться от применения штрафных мер.

Как организация, лоббирующая бизнес с Россией, Восточный комитет немецкой экономики выступает за ввод российского газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, в эксплуатацию. На этом же настаивает и премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, зампредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). "Я твердо убеждена, что нам крайне необходим этот трубопровод", - заявила Швезиг в ходе заседания Восточного комитета, объяснив, что Германия нуждается в "Северном потоке - 2" для успешного перехода на альтернативные источники энергии.

Она поблагодарила немецких лоббистов за поддержку проекта, несмотря на попытки остановить его "с помощью санкций и угроз санкций".

Председатель Восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes) назвал премьер-министра Мекленбурга - Передней Померании "непоколебимой опорой". По его словам, для надежного снабжения Европы природным газом, а в будущем - и водородом, необходимы как "Северный поток - 2", так и мощности украинской газотранспортной сети.

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    Автор: Андрей Гурков


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