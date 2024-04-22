Bild: Германия задержала поставки Украине бронемашин MRAP

Украина заключила с немецкой оборонной компанией контракт на поставку бронетранспортеров MRAP, который финансируется правительством ФРГ, но передача техники задерживается, пишет Bild. Кроме того, сокращено число машин.

Германия задерживает передачу Украине, обороняющейся от российского вторжения, тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Берлин обещал еще с января 2024 года поставить Вооруженным силам Украины до 400 бронетранспортеров MRAP с усиленной противоминной защитой, но поставки еще не начались, пишет в понедельник, 22 апреля, газета Bild со ссылкой на представителя министерства обороны Германии, а также имеющийся в ее распоряжении документ того же ведомства.

Поставки должны были начаться в январе 2024 года

В документе, датированном сентябрем 2023 года, указывается, что бронемашины должны быть поставлены с января по октябрь 2024 года партиями по 20 единиц, указывает далее Bild. По ее данным, объем этих поставок на текущий год сократили сначала до 200, а затем до 100 единиц, а их начало перенесли на май-июнь. Причиной стали сложности с импортом деталей бронемашин, сборка которых осуществляется в Германии, из США.

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG), которая должна произвести MRAP, столкнулась с "ограничениями лицензии на экспорт из США в Германию", а также с проблемами с сертификацией противоминной защиты, сообщает Bild. Сумма контракта, финансируемого из бюджета Германии, составляет 315 млн евро.

Официально министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 19 марта заявил о поставках "100 защищенных машин пехоты" в рамках пакета военной техники "для повышения мобильности на поле боя". В ответ на запрос Bild в Минобороны пояснили, что речь идет о бронемашинах MRAP, то есть "защищенных от мин и засад транспортных средствах" производства оружейной компании FFG. Все машины будут поставлены Украине в 2024 году, указал представитель ведомства.