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Bild: Германия задержала поставки Украине бронемашин MRAP

Ольга Лебедева
22 апреля 2024 г.

Украина заключила с немецкой оборонной компанией контракт на поставку бронетранспортеров MRAP, который финансируется правительством ФРГ, но передача техники задерживается, пишет Bild. Кроме того, сокращено число машин.

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Бронетранспортер MRAP
Бронетранспортер MRAPФото: Carl Schulze/picture-alliance

Германия задерживает передачу Украине, обороняющейся от российского вторжения, тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Берлин обещал еще с января 2024 года поставить Вооруженным силам Украины до 400 бронетранспортеров MRAP с усиленной противоминной защитой, но поставки еще не начались, пишет в понедельник, 22 апреля, газета Bild со ссылкой на представителя министерства обороны Германии, а также имеющийся в ее распоряжении документ того же ведомства.

Поставки должны были начаться в январе 2024 года

В документе, датированном сентябрем 2023 года, указывается, что бронемашины должны быть поставлены с января по октябрь 2024 года партиями по 20 единиц, указывает далее Bild. По ее данным, объем этих поставок на текущий год сократили сначала до 200, а затем до 100 единиц, а их начало перенесли на май-июнь. Причиной стали сложности с импортом деталей бронемашин, сборка которых осуществляется в Германии, из США.

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG), которая должна произвести MRAP, столкнулась с "ограничениями лицензии на экспорт из США в Германию", а также с проблемами с сертификацией противоминной защиты, сообщает Bild. Сумма контракта, финансируемого из бюджета Германии, составляет 315 млн евро.

Официально министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 19 марта заявил о поставках "100 защищенных машин пехоты" в рамках пакета военной техники "для повышения мобильности на поле боя". В ответ на запрос Bild в Минобороны пояснили, что речь идет о бронемашинах MRAP, то есть "защищенных от мин и засад транспортных средствах" производства оружейной компании FFG. Все машины будут поставлены Украине в 2024 году, указал представитель ведомства.

 

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