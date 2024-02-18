Bild: Чиновники ФРГ при прокладке "СП - 2" раскрыли гостайну

Горное управление Штральзунда включило секретные данные о подлодках НАТО в документ о планировании газопровода в Балтийском море, пишет Bild. Ответственным за утечку грозит до пяти лет тюрьмы.

Чиновники горного управления города Штральзунд в земле Мекленбург - Передняя Померания обнародовали засекреченную "военную информацию о районах действия подводных лодок НАТО" в процессе согласования строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом издание Bild пишет в воскресенье, 18 февраля.

В январе 2018 года ведомство разместило на своем сайте разрешение на планирование газопровода. В документе, который содержит более 500 страниц, была указана информация о количестве вооружений Военно-морских сил Германии, поясняет Bild.

Эти сведения относятся к секретной информации, предназначенной только для служебного использования, и позволяют сделать выводы о "возможностях военных операций", уточняет издание. При этом в процессе планирования горное управление Штральзунда письменно обязалось исключить возможность публикации конфиденциальных данных, указывают журналисты.

Федеральная прокуратура проводит проверку

В декабре 2023 года Федеральная прокуратура Германии сообщила министру обороны Борису Писториусу (Boris Pistorius) о проверке в связи с предполагаемым разглашением секретных данных. Ответственным за эту утечку в Штральзунде грозит до пяти лет лишения свободы.

"Подобное наивное отношение немецких властей к агентам Путина представляет собой явную опасность для Германии", - заявил Bild эксперт Христианско-демократического союза по внутренним делам Филипп Амтор (Philipp Amthor). "Скандальное дело необходимо рассмотреть полностью, в том числе в части уголовного ответственности и государственной безопасности", - подчеркнул политик.

Взрывы на газопроводах

В сентябре 2022 года были взорваны три из четырех ниток подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море. Европейские власти назвали беспрецедентную атаку на действующую энергетическую инфраструктуру Европы неприемлемой и пообещали жесткие ответные меры.

По мере продвижение расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсию устроила группа украинцев с помощью парусной яхты "Андромеда", арендованной компанией из Польши.

Германия и Дания расследуют диверсии. Швеция также вела расследование, однако в феврале прекратила его и передала материалы немецким коллегам.

Россия подвергает сомнению версию об украинской яхте в истории о диверсиях на газопроводах. Москва подозревает Вашингтон и Лондон в причастности к подрывам "Северных потоков" и требует международного расследования произошедшего.

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