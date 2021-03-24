 Безбарьерный рынок труда: что в Германии не так | Учеба и работа в Германии | DW | 29.03.2021

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Учеба и карьера

Безбарьерный рынок труда: что в Германии не так

В Германии могут исчезнуть мастерские, в которых работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Более того, многие поддерживают такие изменения. DW разбиралась в сложном вопросе.

Мастерская в Берлине

Солнечный день в немецкой столице. В индустриальном районе Берлина доминируют фабрики и строительные краны. Здесь же стоит семиэтажное здание завода, на котором как раз подходит к концу смена. Рабочие в защитных масках выходят из здания на улицу и направляются к микроавтобусам. Кто-то идет пешком к вокзалу. Все эти люди работают в одной из мастерских для людей с ограниченными возможностями здоровья. По-немецки они называются Werkstätten für behinderte Menschen, сокращенно - WfbM. Их история насчитывает уже более полувека. Но их дни могут быть сочтены: в марте 2021 года Европейский союз принял новую стратегию по поддержанию людей с ограниченными возможностями здоровья, а она предусматривает конец существованию таких мастерских.

Самая крупная в Берлине

"Здесь работают люди с самыми разными ограничениями. Некоторые имеют нарушения, которые могут мешать их обучению, у других - тяжелые физические ограничения", - рассказывает руководитель берлинской художественной мастерской Дирк Герстле (Dirk Gerstle). Эта мастерская - мастерская только по названию, на самом деле - большой завод, самое крупное предпритие такого рода в немецкой столице (а всего в стране - около трех тысяч). Здесь работают около 1600 человек. Они выполняют самые разные обязанности: от творческих до чисто организационных.

Мастерская не просто дает работу этим людям, но и берет на себя обязанности по обеспечению необходимого ухода за ними и реабилитации своих рабочих, подчеркивает ее руководитель. Важен не только их труд сам по себе, но также социальные и физические аспекты их деятельности. Для Герстле это не просто трудовой коллектив, а настоящая община. Однако он признает, что такие мастерские нельзя назвать инклюзивными. Ведь они создают структуры, которые изолируют людей с ограниченными возможностями. Такое положение вещей противоречит конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями здоровья, которую Германия ратифицировала еще в 2008 году. Согласно 21 статье этой конвенции, "государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с другими". Однако страны ЕС до сих пор не смогли на практике полностью реализовать это право, подчеркнула в интервью DW Катрин Лангензипен (Katrin Langensiepen) из партии "зеленых". Как член Европарламента она принимала участие в разработке новой стратегии.

Катрин Лангензипен

Катрин Лангензипен

Как выйти на общий рынок труда?

Катрин Лангензипен стала первой женщиной-политиком с физическими ограничениями здоровья в Европарламенте. Она написала доклад, который требует закрытия специализированных мастерских. Документ, который в начале марте был одобрен в Страсбурге большинством депутатов, ставит целью обеспечить беспрепятственную интеграцию людей с ограниченными возможностями на рынке труда и в обществе. Мастерские, которые созданы спецально для поддержки таких людей, могут быть только местом временного трудоустройства. Так Европарламент выступает против изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья, считает немецкий политик.

"Вместо того, чтобы оказывать поддержку старым структурам, которые делают людей с инвалидностью как бы невидимыми для общества, мы делаем ставку на альтернативы, которые дают возможность работать вместе людям с ограниченными возможностями и без них. Чтобы добиться этого, ЕС должен инвестировать в социальный, инклюзивный и безбарьерный рынок труда", - говорит Катрин Лангензипен.

Существующая в Германии модель - мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья - ставит своей главной целью адаптировать людей к общим условиям рынка труда. Однако в реальности переход из такой мастерской в "обычные" трудовые отношения удается лишь очень маленькой группе - меньше одного процента. Как рассказывает Герстле, в среднем, в год из его предприятия переходят в обычные всего десять человек.

Здание мастерской в Берлине

Это самая крупная мастерская в Берлине. Всего по стране - около 3000

Одно из главных препятствий - экономическая ориентация подобных предприятий. На первый взгляд, здесь не  должно быть никаких проблем: такие мастерские, как и любое другое рыночное предприятие, ставят перед собой задачу получать прибыль. Но именно поэтому, подчеркивает немецкий политик, у руководства таких мастерских нет заинтересованности отпускать своих лучших сотрудников в свободное плавание. Те, кто показывают высокую продуктивность, имеют лучшие шансы найти работу на общем рынке труда, но именно от них зависит и экономический успех мастерской.

Почему в мастерских платят меньше

Еще один спорный момент, попадающий под критику, - оплата труда. Анна Герсдорфф (Anne Gersdorff) работает на НПО Sozialhelden, занимающейся правами людей с ограниченными возможностями. Свою зарплату она называет не иначе как "деньгами на карманные расходы". Уровень оплаты труда в мастерских - примерно евро в час. Это существенно ниже средней немецкой оплаты труда по минимальному тарифу - 9,35 евро в час. Федеральное объединение мастерских уже выдвигало требование повысить оплату труда. На запрос DW, однако, пришел ответ, в котором подчеркивается, что сравнивать минимальную оплату труда в данном случае представляется затруднительным. "Этот оклад финансируется дополнительно за счет общественных средств. Нельзя сравнивать один в один занятость в мастерской для людей с ограниченными возможностями с обычным предриятием. Сотрудникам мастерской помимо зарплаты предоставляются и другие услуги. К ним относятся, например, эрготерапия, психотерапия, занятия спортом, культурные мероприятия. Этими услугами сотрудники могут пользоваться в рамках своего рабочего времени, поэтому такую деятельность нельзя сравнивать с полной занятостью", - объяснили в объединении.

Кроме того, сотрудники мастерской, не имеющие дополнительных заработков, получают поддержку от государства. "Это субсидии на оплату аренды жилья, услуг по необходимому уходу, отчисления в пенсионный фонд и так далее", - объяснили в объединении.

Герсдорфф и другие активисты критикуют такую политику, говоря, что такая помощь не решает основную проблему. Они считают, что у людей с ограниченными возможностями здоровья должна быть возможность получать зарплату, сравнимую с той, которую получает рабочий без таких ограничений. При этом сотрудник социальной организации обращает внимание на то, что перед теми, кто пытается найти свое место на рынке труда, встают бюрократические препоны.

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    Автор: Павел Мыльников


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