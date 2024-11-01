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Беспилотник атаковал жилой дом в Брянске

Алексей Волошинов
1 ноября 2024 г.

В результате попадания ударного БПЛА в жилой дом в Брянске пострадал один человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, возложив вину на Украину.

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Солдат ВСУ с беспилотником LELEKA 100 (фото из архива)
Солдат ВСУ с беспилотником LELEKA 100 (фото из архива)Фото: Jose Colon/Anadolu/picture alliance

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в Брянске в ночь на пятницу, 1 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате инцидента пострадал один житель. "На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома", - добавил он.

Позднее Богомаз написал, что силы ПВО Минобороны РФ "обнаружили и уничтожили" еще четыре дрона над территорией Брянской области.

Атака ВСУ по Башкортостану 31 октября

Несколькими часами ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что атаке беспилотников подверглись промышленные предприятия на территории республики. При этом о каких именно объектах шла речь - не уточняется. По словам Хабирова, жертв и разрушений в результате атак нет. В то же время в аэропорту Уфы ненадолго ввели ограничения на прием и отправку самолетов, которые вскоре сняли.

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