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Беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ

Александра Иванова
12 мая 2024 г.

Средствами РЭБ была отражена атака дронов на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. После падения БПЛА на территорию НПЗ "Лукойла" там произошел пожар.

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НПЗ "Лукойл - Волгограднефтепереработка" (фото из архива)
НПЗ "Лукойл - Волгограднефтепереработка" (фото из архива)Фото: Dmitry Rogulin/picture-alliance/dpa/ITAR-TASS

Волгоградский НПЗ подвергся атаке БПЛА в ночь на воскресенье, 12 мая. Это следует из заявления губернатора области Андрея Бочарова, которое приводит пресс-служба региона в Telegram.

"Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание", - говорится в посте. По данным Андрея Бочарова, пожар был ликвидирован, жертв в результате инцидента не было.

По сведениям Telegram-канала Shot, который считают близким Кремлю, "несколько громких взрывов в районе предприятия в Красноармейском районе раздались примерно в 2:30 ночи, а до этого был слышен характерный звук пролета БПЛА".

Как уточняет онлайн-издание The Moscow Times, подвергшийся атаке НПЗ принадлежит компании "Лукойл". "Лукойл - Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн тонн", - указывают журналисты.

О подобной атаке БПЛА губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказывал 3 февраля. По его словам, тогда "в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ". В тот раз пожар был также ликвидирован, обошлось без жертв.

 

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