Берлускони, приняв водку от Путина, нарушил санкции ЕС

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил на день рождения от Владимира Путина 20 бутылок водки. Еврокомиссия расценила это как нарушение санкций Евросоюза против РФ.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, приняв в подарок на день рождения 20 бутылок водки от президента РФ Владимира Путина, нарушил санкции, введенные Европейским Союзом против России за ее военное нападение на Украину, сообщила на пресс-конференции в четверг, 20 октября, представитель Европейской комиссии (ЕК).

Берлускони, чья консервативная партия "Вперед, Италия" намерена создать коалицию с националистской партией "Братья Италии" и правопопулистской "Лигой", на этой неделе сообщил, что восстановил отношения с Путиным, причем, как он отметил, "даже немного слишком". По его словам, оба обменялись подарками: "Он послал мне на день рождения (в сентябре) 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом", - рассказал Берлускони на встрече с депутатами, победившими на выборах от партии "Вперед, Италия". Аудиозапись с этой встречи была опубликована 18 октября агентством LaPresse.

В свою очередь в партии "Вперед, Италия" утверждают, что история с обменом бутылками произошла в 2008 году. Между тем на аудиозаписи Берлускони говорит, что российские министры обвинили государства Запада в развязывании войны против России, поскольку те "предоставляют Украине оружие и деньги".

Санкции запрещают ввоз алкоголя из России в ЕС

Представитель Еврокомиссии указала, что, согласно пакету санкций, введенному ЕС против России в апреле нынешнего года, ввоз алкоголя, в частности водки, из России в Евросоюз запрещен. Запрет касается и подарков, хотя вопрос о штрафных мерах за несоблюдение этих санкций является делом каждой отдельной страны ЕС. Пока не ясно, намерены ли власти Италии предпринимать какие-либо шаги в данном случае.

Как отмечает агентство Reuters, история с подаренной Путиным водкой ставит вопрос о том, какой курс в отношении России будет проводить будущее правительство в Риме. Глава "Братьев Италии" Джорджа Мелони, которая, вероятно, станет новым премьер-министром Италии, накануне прокомментировала высказывания Берлускони. Она заявила, что новое правительство поддерживает НАТО и в полной мере воспринимает себя частью Европы.

Сильвио Берлускони 29 сентября исполнилось 86 лет.

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