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Berlingske: Дания отложила передачу Украине F-16

Павел Мыльников
6 января 2024 г.

Копенгаген рассчитывает отправить Киеву боевые самолеты во втором квартале 2024 года, сообщили Berlingske в министерстве обороны Дании. В королевстве проходят обучение украинские летчики.

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Истребитель F-16 Королевских ВВС Дании
Истребитель F-16 Королевских ВВС Дании (фото из архива)Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/IMAGO

Передача Данией Украине шести многофункциональных истребителей F-16 откладывается. Об этом датская газета Berlingske пишет в субботу, 6 января. Ожидается, что боевые машины будут отправлены Киеву во втором квартале, сообщили изданию в министерстве обороны королевства.

Изначально поставка была запланирована на рубеж 2023-2024 годов. Именно этот срок премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе 2023-го. Она также выразила надежду на передачу украинской стороне восьми F-16 в 2024 году и еще пяти - годом позже.

Некоторые из необходимых условий, включая обучение украинских пилотов, еще не выполнены, пояснили в датском Минобороны. В данный момент шесть украинских летчиков проходят в Дании обучения работе с F-16, однако график зависит в том числе от погодных условий.

Какие страны обещают Киеву F-16

Помимо Дании, передать Украине 18 истребителей этого типа намерены Нидерланды, однако Амстердам не назвал ожидаемые сроки. Отправить F-16 Киеву пообещали также Бельгия и Норвегия, не указав планируемое число самолетов. Коалиция стран по F-16 продолжает работать над тем, чтобы в Украине была построена необходимая инфраструктура, подчеркнули в Минобороны Дании.

В начале ноября 2023 года центр обучения украинцев на F-16 был открыт на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии. Ожидается, что подготовка пилотов займет несколько месяцев.

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