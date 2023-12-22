  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыНидерланды

Нидерланды готовят 18 истребителей F-16 для передачи Украине

Павел Мыльников
22 декабря 2023 г.

Истребители F-16 усилят Воздушные силы Украины, убеждена министр обороны Нидерландов Оллонген. Перед поставкой боевых машин Киеву необходимо выполнить ряд условий, указал премьер Рютте

https://p.dw.com/p/4aV7H
Истребитель F-16 Королевских ВВС Нидерландов
Истребитель F-16 Королевских ВВС НидерландовФото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS/picture alliance

Нидерланды передадут Украине 18 многофункциональных истребителей F-16. Об этом премьер-министр королевства Марк Рютте сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора в пятницу, 22 декабря.

Перед поставкой боевых машин необходимо выполнить ряд условий, указал Рютте. "Помимо разрешения на экспорт, для поставки необходимо также соответствовать ряду других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", - написал глава нидерландского правительства в соцсети X, не назвав конкретные сроки.

Решение о передаче боевых самолетов Киеву "подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой ей для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", добавил Рютте. В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонген выразила уверенность, что истребители производства США усилят Воздушные силы Украины.

Обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии

В начале ноября на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии был открыт центр для обучения украинских летчиков работе с F-16. В том же месяце первые пять истребителей были отправлены в учебный центр. Ожидается, что подготовка украинцев займет несколько месяцев. На данный момент три страны-члена НАТО - Нидерланды, Дания и Норвегия - обещали передать Украине эти самолеты.

Смотрите также:

Как Украина воюет с авиатехникой советских времен

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Южный фронт, Херсонщина. Украинский военный смотрит на Днепр

"Новая фаза войны" в Украине накануне зимы только начинается?

"Новая фаза войны" в Украине накануне зимы только начинается?

Даже без прорыва на южном участке фронта положение Украины сейчас лучше, чем до наступления, считают аналитики. По их мнению, поставки боеприпасов Киеву из ФРГ будут иметь решающее значение зимой.
Конфликты27 октября 2023 г.
Истребитель F-16

F-16 для контрнаступления ВСУ? Немецкий депутат об истребителях

F-16 для контрнаступления ВСУ? Немецкий депутат об истребителях

В чем заключаются главные проблемы в вопросе поставок истребителей Киеву? Почему Украина хотела бы получить F-16 и сможет ли она применить их во время контрнаступления? Интервью DW с военным экспертом.
Конфликты20 мая 2023 г.
external

Танки "Леопард" помогут Украине в контрнаступлении? (19.09.2023)

Танки "Леопард" помогут Украине в контрнаступлении? (19.09.2023)

Немецкие танки "Леопард" уже меняют ситуацию на поле боя: они быстрее, дальнобойнее и безопаснее танков, на которых украинские военные сражались до этого. Но их обслуживание и ремонт могут стать проблемой для ВСУ.
Конфликты19 сентября 2023 г.03:38 мин.
Показать еще