Нидерланды готовят 18 истребителей F-16 для передачи Украине

Нидерланды передадут Украине 18 многофункциональных истребителей F-16. Об этом премьер-министр королевства Марк Рютте сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора в пятницу, 22 декабря.

Перед поставкой боевых машин необходимо выполнить ряд условий, указал Рютте. "Помимо разрешения на экспорт, для поставки необходимо также соответствовать ряду других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", - написал глава нидерландского правительства в соцсети X, не назвав конкретные сроки.

Решение о передаче боевых самолетов Киеву "подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой ей для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", добавил Рютте. В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонген выразила уверенность, что истребители производства США усилят Воздушные силы Украины.

Обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии

В начале ноября на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии был открыт центр для обучения украинских летчиков работе с F-16. В том же месяце первые пять истребителей были отправлены в учебный центр. Ожидается, что подготовка украинцев займет несколько месяцев. На данный момент три страны-члена НАТО - Нидерланды, Дания и Норвегия - обещали передать Украине эти самолеты.

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