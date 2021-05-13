 Берлин выясняет ситуацию вокруг задержания журналистов в Могилеве | Новости из Германии о Германии | DW | 14.05.2021

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Германия

Берлин выясняет ситуацию вокруг задержания журналистов в Могилеве

МИД ФРГ пытается через посольство в Минске прояснить обстоятельства задержания белорусского журналиста Буракова. Представитель ведомства заявил, что действия властей нарушают международные обязательства Беларуси.

Александр Бураков

Александр Бураков

МИД Германии выясняет обстоятельства задержания в Беларуси независимых журналистов, в частности Александра Буракова, сотрудничающего с медиакомпанией Deutsche Welle, и возбуждения против них дела по статье о нарушении порядка проведения акции. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил на вопрос корреспондента DW официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger).

По его словам, германское внешнеполитическое ведомство пытается прояснить обстоятельства дела через посольство ФРГ в Минске.

Владимир Лапцевич

Владимир Лапцевич

В связи с задержанием в Могилеве Александра Буракова и Владимира Лапцевича и объявлением ими голодовки представитель МИД Германии вновь заявил о принципиальной позиции Берлина в отношении работы журналистов: власти должны обеспечить свободу СМИ и мнений. В первую очередь это означает, что журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей деятельностью, указал Бургер: "Свободно в том числе от репрессий со стороны государства".

"Мы выступаем за это по всему миру, - подчеркнул официальный представитель МИД ФРГ. - В Беларуси после фальсификации результатов прошлогодних президентских выборов имели место масштабные репрессии против представителей СМИ, их временные задержания, что препятствовало выполнению их профессиональных обязанностей. Это, с точки зрения федерального правительства, неприемлемо и совершенно очевидно нарушает международные обязательства Беларуси".

Журналистам грозит до 30 суток ареста

Журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич, а также региональный координатор оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Олег Аксенов были задержаны 12 мая у здания суда, где началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против оппозиционного политика, сопредседателя этой партии Павла Северинца и еще пяти человек. Их обвиняют в "участии в массовых беспорядках", им грозит до 30 суток ареста. 13 мая Бураков и Лапцевич объявили голодовку.

Северинца задержали 7 июня 2020 года, вскоре проведенного им "народного пикета свободы и солидарности" рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. Остальные пятеро подсудимых были задержаны с июня 2020-го по январь 2021 года.

Протесты в Беларуси

В Беларуси не прекращаются протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

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    Автор: Ольга Верасович


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