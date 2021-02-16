 Берлин выделил почти 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов | Новости из Германии о Германии | DW | 04.06.2021

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Германия

Берлин выделил почти 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов

Предоставляемые властями ФРГ средства предназначены для правовой помощи задержанным в Беларуси журналистам, а также для замены поврежденной техники и софта. В МИД Германии сообщили, что выделяется около 2,9 млн евро.

Акция против репрессий журналистов в Минске, сентябрь 2020 г.

Акция против репрессий журналистов в Минске, сентябрь 2020 г.

Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро на поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам. Об этом говорится в ответе статс-секретаря в МИД ФРГ Мигеля Бергера (Miguel Berger) на запрос эксперта по Восточной Европе фракции "зеленых" в бундестаге Мануэля Саррацина (Manuel Sarrazin), сообщают в пятницу, 4 июня, издания Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения. В публикации указывается, что финансовая помощь в текущем году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее границами.

"Волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Беларуси не прекращается", - заявил Мануэль Саррацин, подчеркнув важность поддержки Берлином независимых белорусских СМИ как самой стране, так и находящихся в изгнании. По его словам, во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.

Режим Александра Лукашенко принимает жесткие меры против журналистов. Так, в мае проведены обыски в помещениях крупнейшего независимого белорусского портала Tut.by, само издание было блокировано, задержаны 15 человек, главный редактор и одна журналистка помещены под стражу.

Задержание журналиста и блогера Романа Протасевича в результате принудительной посадки в Минске пассажирского рейса Ryanair привело к международному скандалу.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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