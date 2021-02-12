 Берлин удивлен словами Лаврова о возможном разрыве отношений РФ и ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 12.02.2021

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Германия

Берлин удивлен словами Лаврова о возможном разрыве отношений РФ и ЕС

Слова главы МИД России о возможном разрыве отношений с ЕС в МИД Германии назвали "странными". А Кремль уверяет, что высказывание Сергея Лаврова было искажено.

Здание МИД Германии в Берлине

Здание МИД Германии в Берлине

Власти Германии сочли "странным" высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности страны разорвать отношения с Европейским Союзом. Так представительница МИД ФРГ прокомментировала позицию Москвы, отвечая во время пресс-конференции в Берлине на вопрос корреспондента DW в пятницу, 12 февраля.

Лавров несколькими часами объяснил, что разрыв отношений России и ЕС возможен, если российские власти вновь увидят санкции, несущие угрозу для экономики РФ, "в том числе в самых чувствительных сферах". "Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - добавил министр в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

В Кремле позднее заявили об искажении слов Лаврова. Слова министра были поданы без контекста, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Взаимные высылки дипломатов и визит Борреля в Москву

Отношения России и Европейского Союза в последние недели обострились. Так, МИД РФ 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызвала критику Евросоюза, Великобритании и США.  Берлин, Стокгольм и Варшава в ответ сообщили о высылке троих российских дипломатов.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после трехдневного визита в Москву обвинил Москву в отсутствии готовности к диалогу. В ходе поездки глава дипломатии ЕС встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в стране. Кроме того, Боррель провел переговоры с главой МИД России, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления.

Встреча с Лавровым подтвердила, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны", заявил европейский дипломат. По мнению Борреля, Россия "видит в демократических ценностях экзистенциальную угрозу". Он намерен предложить ввести санкции в отношении России. Министры иностранных дел государств ЕС обсудят этот вопрос 22 февраля.

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    Автор: Александра Елкина


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