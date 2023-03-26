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Демонстрация инициаторов референдума о климатической нейтральности в Берлине
Демонстрация инициаторов референдума о климатической нейтральности в БерлинеФото: IPON/IMAGO
ПолитикаГермания

Берлин проводит референдум об ужесточении целей по климату

Евгений Жуков
30 мин. назад

Берлинцев призывают проголосовать за более амбициозные климатические цели: Берлин должен стать климатически нейтральной федеральной землей уже к 2030 - на 15 лет раньше, чем планируется на федеральном уровне.

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В Берлине в воскресенье, 26 марта, проходит референдум за более амбициозные климатические цели. Общественная инициатива, состоящая из различных организаций, хочет добиться, чтобы Берлин как федеральная земля взял обязательство стать климатически нейтральным к 2030 году, а не к 2045 году, как планировалось ранее. Для этого необходимо внести изменения в земельный закон о переходе на альтернативные источники энергии.

В плебисците могут участвовать около 2,4 млн горожан, имеющих право голоса. Для принятия более жестких климатических целей необходимо, чтобы за них проголосовало большинство избирателей, но не менее 25 процентов жителей, то есть необходимы около 608 тысяч голосов.

Среди инициаторов референдума - такие организации и движения, как Fridays for Future, Общегерманский велосипедный клуб (ADFC), молодежные организации Социал-демократической партии Германии и партии "зеленых".

Климатическая нейтральность означает, что парниковых газов выбрасывается не больше, чем, например, поглощается природой. Чтобы достичь этого, вредные для климата выбросы, например автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, самолетов, отопительных систем, электростанций или промышленных предприятий, должны быть сокращены примерно на 95% по сравнению с 1990 годом. Вопрос, удастся ли этого достичь в Берлине к 2030 году, остается спорным. Германия стремится стать климатически нейтральной к 2045 году, Евросоюз - к 2050 году.

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