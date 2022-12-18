В ЕС договорились реформировать систему торговли выбросами

Депутаты Европарламента и правительства стран ЕС договорились о реформировании системы торговли выбросами. В течение восьмилетнего периода будет проходить поэтапная отмена бесплатных квот для предприятий.

Депутаты Европарламента и правительства стран ЕС договорились о реформировании системы торговли выбросами (ETS), действующей в Евросоюзе с 2005 года, - с целью дальнейшего сокращения промышленных эмиссий и увеличения инвестиций в безопасные для климата технологии. Решение принято после нескольких дней обсуждения поздно вечером в субботу, 17 декабря.

Система ETS лежит в основе европейской климатической политики и является ключом к достижению цели климатической нейтральности ЕС.

К 2030 году выбросы в секторах, для которых введена ETS, должны быть сокращены на 62% по сравнению с 2005 годом, что на один процентный пункт больше, чем предлагала Еврокомиссия.

Для этого сокращения на уровне Европейского Союза будут единовременно снижены квоты на выбросы, в 2024 году - на 90 млн тонн эквивалента СО2, в 2026 году - на 27 млн тонн эквивалента СО2. В дополнение запланировано ежегодное уменьшение квот на 4,3% в 2024-27 годах и на 4,4% в 2028-30 годах.

Поэтапная отмена бесплатных квот для предприятий

В Европарламенте прописали также, как в течение восьмилетнего периода будет проходить поэтапная отмена бесплатных квот для предприятий. Так, в 2026 году число таких квот сократится на 2,5%, а к 2034 году от них планируется отказаться полностью.

Кроме того, планируется скорректировать Пограничный механизм регулировки углеродных выбросов (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Он предусматривает пошлины на сталь, цемент, алюминий, удобрения, водород и электроэнергию из третьих стран. CBAM предусматривает, что если, к примеру, китайская компания собирается продать сталь в ЕС, а ее производство не соответствует экологическим стандартам Евросоюза, то она обязана приобрести сертификаты на выбросы СО2, чтобы компенсировать вред, наносимый окружающей среде. При этом в период с 2026 по 2034 года продажу таких сертификатов планируется последовательно снизить до нуля.

К 2025 году Еврокомиссия также должна оценить риски, связанные с вывозимой в третьи страны продукцией ЕС, при производстве которой в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа, и, при необходимости, представить соответствующее требованиям Всемирной торговой организации (ВТО) законодательное предложение для устранения негативного влияния. Средства от продажи 47,5 млн сертификатов будут направлены на дополнительную оценку угроз.

Создание механизма ETS II для автотранспорта и строительного сектора

Кроме того, к 2027 году планируется создать механизм ETS II для автотранспорта и строительной сферы. При этом запуск ETS II может быть отложен до 2028 года, если цены на энергоносители будут оставаться чрезвычайно высокими. В Германии аналогичная система для обоих секторов, к примеру, уже работает, отметило при этом агентство dpa.

Наконец, предусмотрено внесение дополнительных средств в инновационный и модернизационные фонды Евросоюза.

"Торговля (квотами. - Ред.) на выбросы - ключевой аспект для достижения наших климатических целей", - пояснил германский евродепутат Петер Лизе (Peter Liese) от Европейской народной партии, который вел переговоры в Европарламенте.

Одним из двух главных приоритетов нынешней Еврокомиссии является "зеленая" трансформация Евросоюза. Для ее продвижения в 2020 году ввели так называемую "таксономию". Это система классификации, определяющая, какие виды экономической деятельности считаются "устойчивыми" с точки зрения влияния на окружающую среду, а какие - нет. Так, в начале февраля в Брюсселе решили внести газовую и атомную энергетику в список "зеленых" технологий.

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