 Глава МИД Германии раскритиковал действия властей Беларуси в отношении журналистов | Новости из Германии о Германии | DW | 29.08.2020

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Германия

Глава МИД Германии раскритиковал действия властей Беларуси в отношении журналистов

Хайко Мас назвал задержания и лишение аккредитации журналистов иностранных СМИ в Беларуси "шагом к усилению репрессий". Ранее в Минске задерживали корреспондентов DW.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) прокомментировал задержания и лишение аккредитации журналистов иностранных СМИ в Беларуси. "Эта атака на свободу прессы - очередной опасный шаг к усилению репрессий вместо диалога с населением", - подчеркнул Мас в обращении, обнародованном в субботу, 29 августа.

Глава МИД ФРГ назвал действия белорусских властей "неприемлемыми". "Необходимо обеспечить всеобъемлющее независимое освещение событий. Беларусь дала соответствующие международные обязательства", - добавил Хайко Мас. Он отметил, что германское посольство оказывает поддержку журналистам немецких СМИ и "на высоком уровне" выразило свой протест против задержаний.

Белорусский посол в Берлине будет в ближайшее время вызван в МИД Германии, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Корреспондентов DW задерживали, журналистов ARD лишили аккредитации

27 августа в Минске задержали одну корреспондентку DW Александру Богуславскую, когда она вела репортаж для DW с акции протеста. Ее продержали в РУВД около шести часов и изъяли телефон, который вернули только на следующий день. А 29 августа во время женского марша в Минске другого корреспондента DW Павлюка Быковского, освещавшего протестную акцию, также ненадолго задержали. Через 15-20 минут его отпустили, сказав, что перепутали его с представителями другого СМИ. И у Богуславской, и у Быковского имеется аккредитация при МИД Беларуси.

Главный редактор медиакомпании Deutsche Welle Мануэла Каспер-Клэридж (Manuela Kasper-Claridge) после задержания Богуславской призвала не препятствовать работе журналистов в Беларуси. "Эти мнимые проверки личных документов представляют собой надуманные попытки затруднить независимое освещение событий и лишить людей информации ", - заявила она.

29 августа аккредитаций МИД Беларуси лишили трех журналистов немецкого общественно-правового телеканала ARD. Сообщается также, что о лишении аккредитации уведомили сотрудников "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Associated Press, BBC, Reuters, AFP, RFi.

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  • корреспондент DW Павлюк Быковский

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  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

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  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

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    Автор: Илья Коваль


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