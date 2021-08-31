Более 40 000 афганцев претендуют на защиту со стороны ФРГ

Правительству Германии известно о более чем 40 тысячах человек в Афганистане, сотрудничавших с бундесвером или немецкими организациями и их родственниках, которые нуждаются в защите. Такие данные представитель министерства внутренних дел ФРГ привел в среду, 1 сентября.

В начале операции по эвакуации из Афганистана в середине августа таким статусом обладали менее 900 человек. Представители местного населения, сотрудничавшие с германской стороной, должны самостоятельно извещать ФРГ о себе и о грозящей им опасности, уточняет агентство KNA. Поток уведомлений стремительно вырос после установления радикальным исламистским движением "Талибан" контроля над подавляющим большинством районов Афганистана.

Кроме того, Германия несет ответственность за группу особо уязвимых лиц, в том числе правозащитников и их родственников, которым обещали эвакуацию из Афганистана, отметили в Берлине. Представитель МВД ФРГ не назвал конкретное количество, заявив лишь о "четырехзначном числе".

Бундесвер эвакуировал из Афганистана в Германию 4587 человек

Вооруженные силы Германии (бундесвер) за время эвакуации вывезли из Кабула в ФРГ 4587 человек, в том числе 3849 афганцев, 403 немца, а также граждан третьих стран. Среди вывезенных - 496 представителей местного населения, сотрудничавшие с немцами, и их близкие. В ряде случаев лица, попадающие в эту категорию, были вывезены третьими странами и пока находятся за пределами ФРГ. Их точное число неизвестно, отметили в МВД Германии.

Талибы на фоне вывода войск НАТО брали под контроль все больше регионов страны, во многих случаях не встречая сопротивления, а 15 августа установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. Многие государства, включая Россию, приступили к эвакуации своих граждан из Афганистана. Германия 26 августа силами бундесвера завершила операцию по вывозу своих граждан и части нуждающихся в защите афганцев.

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