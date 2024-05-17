Бербок призвала продолжать поддерживать ПВО Украины

Атаки на Харьков и другие города Украины лишний раз подтверждают, что страна нуждается в усилении ПВО, заявила Бербок.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала продолжать международную поддержку противовоздушной обороны Украины. Об этом она заявила перед заседанием Комитета министров Совета Европы в Страсбурге в пятницу, 17 мая.

"Ситуация крайне драматична, причем не только в Харькове, но и во многих других местах Украины", - сказала министр. В связи с этим, по ее словам, "Украина нуждается в дальнейшей поддержке, особенно в плане противовоздушной обороны".

Бербок призвала перерезать пути снабжения российской армии

Глава МИД ФРГ выразила мнение, что новое российское наступление в Харьковской области показывает также, насколько важно, чтобы пути снабжения ВС РФ были перерезаны. Бербок анонсировала, что для этого Германия предоставила Украине еще одну систему Patriot. Она призвала другие страны последовать этому примеру.

Российское наступление в Харьковской области

Российские войска 10 мая резко усилили обстрелы приграничных территорий Украины в Харьковской области. В тот же день они начали наступление на ряде участков и предприняли попытку закрепиться в нескольких населенных пунктах. По данным агентства AFP, всего за неделю РФ заняла в Украине 278 квадратных километров.