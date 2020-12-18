"Белые и пушистые". Новый имидж России или Путина?

"Белой и пушистой" по сравнению с Западом назвал Россию президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции. Карикатурист Сергей Елкин понял эти слова буквально.
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Владимир Путин более 4 часов отвечал на вопросы журналистов. DW собрала главное о ежегодной пресс-конференции президента России, в 2020-м прошедшей в видеоформате.
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