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Белорусы украли из немецкого поезда 40 винтовок

Сергей Ромашенко
12 апреля 2024 г.

Злоумышленники из Беларуси украли коробки с винтовками из поезда, стоявшего в Нижней Саксонии, сообщает газета Bild. Они намеревались продать оружие через даркнет, но их планы сорвала немецкая полиция.

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Полицейский автомобиль на границе ФРГ
Планы воров из Беларуси сорвала федеральная полиция ГерманииФото: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Злоумышленники из Беларуси похитили из товарного поезда в Германии 40 штурмовых винтовок натовского образца и намеревались продать их через даркнет, сообщила в пятницу, 12 апреля, газета Bild. Как выяснило издание, винтовки китайского производства были доставлены морским путем в порт Гамбурга и там 16 марта перегружены на товарный поезд, следовавший на оружейный склад в Баварии.

Преступники, специально приехавшие из Беларуси, улучили момент, когда поезд стоял без охраны в федеральной земле Нижняя Саксония, и под покровом ночи вынесли из него коробки с полуавтоматическими винтовками, напоминавшими по виду американские М16. Свою добычу злоумышленники зарыли в землю неподалеку от места стоянки поезда и замаскировали тайник кучами собачьего кала, очевидно, в надежде, что никто из отвращения не станет проверять, что там лежит, отмечает Bild.

Тайник учуяла полицейская собака

Но специально обученная собака федеральной полиции по запаху перчаток, брошенных ворами возле места преступления, смогла обнаружить тайник. Коробки с винтовками были найдены, но преступников к тому времени уже и след простыл - они покинули Германию сразу после налета, чтобы продать добычу через даркнет, в уверенности, что винтовки все еще лежат там, где их зарыли.

Полицейские, однако, смогли перехитрить преступников. Они заложили пустые коробки обратно в тайник, снова засыпали его, и когда через несколько недель воры вернулись, чтобы забрать оружие, их задержали. В ловушку попали двое белорусов в возрасте 30 и 45 лет. Их поместили в СИЗО, но давать показания они отказались.

Откуда злоумышленники из Беларуси узнали, в каком именно вагоне поезда в Германии находятся винтовки, неизвестно. Пропажа была замечена лишь 20 марта одним из железнодорожников в Нюрнберге. В полиции отметили, что украденное оружие позволяло прицельно убивать людей с большого расстояния.

 

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