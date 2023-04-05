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Фото: Dominic Lipinski/PA/dpa/picture alliance
ПреступностьЕвропа

Европол пресек деятельность крупной хакерской платформы

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Торговая площадка Genesis Market использовалась для массовой продажи украденных учетных записей. Масштабная операция против хакеров проводилась с участием правоохранительных органов 17 стран.

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Европейское полицейское управление Европол при поддержке правоохранительных ведомств целого ряда стран, в том числе Германии, пресекло деятельность одной из крупнейших в мире хакерских платформ Genesis Market, занимавшейся массовой продажей украденных учетных записей. "Беспрецедентная полицейская операция с участием 17 стран привела к ликвидации Genesis Market - одной из опаснейших в мире торговых площадок", - сообщил Европол в среду, 5 апреля, в Гааге.

В ходе скоординированных операций в Германии, США, Канаде, Австралии, Великобритании и десяти других европейских стран правоохранители провели облавы и на пользователей преступной сети, задержано 119 подозреваемых, произведено 208 обысков, в том числе в одной только Германии - у 58 человек. Общую координацию операции под кодовым названием Operation Cookie Monster осуществляли Федеральное бюро расследований США и национальная полиция Нидерландов.

Одна из крупнейших криминальных площадок

В сообщении Европола отмечается, что Genesis Market была одной из крупнейших площадок для совершения преступлений. На ней хранились похищенные данные более двух миллионов пользователей. На платформе продавались боты, которые позволяли инфицировать компьютеры вредоносными программами для хищения учетных записей онлайн-счетов. Поскольку данные собирались в режиме реального времени, покупателей информировали даже об изменении паролей.

В отличие от других криминальных сайтов, Genesis Market работал не в даркнете, а в обычном интернете. Стать членом этой площадки можно было лишь по приглашению. "Легкий доступ и низкие цены снижали барьер для приема новых клиентов и превращали их в удобный источник прибыли для хакеров", - отметили в Европоле.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) назвала успешную полицейскую операцию очередным доказательством того, что интернет не является "анонимной территорией, свободной от действия правовых норм".

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