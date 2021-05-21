 Белорусские силовики с дубинками: как ″Бывшего сына″ встретили в Киеве | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 21.05.2021

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Украина

Белорусские силовики с дубинками: как "Бывшего сына" встретили в Киеве

В Киеве состоялась премьера спектакля по мотивам романа белорусского писателя Саши Филипенко "Бывший сын", который запретили ставить в Минске. DW посмотрела спектакль и пообщалась со зрителями.

Сцена из спектакля Бывший сын

Сцена из спектакля "Бывший сын" во время премьеры в Киеве

"Документы! С какой целью пришли? Запрещенная символика есть?". Такими словами на площадке "Сцена 6" Национального центра Александра Довженко в Киеве встречали зрителей билетеры, переодетые в форму белорусских силовиков, с дубинками, сразу же погружая публику в атмосферу реальности Беларуси лета 2020 года. Так началась премьера спектакля по мотивам романа белорусского писателя Саши Филипенко "Бывший сын", который запретили ставить в Минске.

Спектакль "Бывший сын". О том, как выйти из комы? 

Хотя действие романа "Бывший сын", по которому поставлен спектакль, происходит в 1999 году после трагедии на Немиге в центре Минска и десять лет спустя, но атмосфера на сцене созвучна белорусским протестам 2020 года.

Одна из сцен в спектакле Бывший сын

Одна из сцен в спектакле "Бывший сын"

Главный герой романа, подросток Франциск, впавший в кому в результате массовой давки в подземном переходе на Немиге, приходит в себя спустя десять лет и понимает, что за это время в стране ничего не поменялось, но он сам и люди вокруг изменились. 

Действие спектакля происходит в стране с вечным президентом Лукашенко, с бесконечными фальсификациями на выборах, с силовиками, избивающими людей, и полной безысходностью. На этом фоне разыгрывается настоящая драма семьи, которая живет в этой атмосфере, но пытается шутить, читать, любить и надеяться. 

Владимир Ушаков

Владимир Ушаков

"Хотя этот роман был написан в 2012 году, но он точно отображает ситуацию в Беларуси 2020 года, когда были выборы: нынешний режим все время придерживается одной тактики - насилия и террора. Но по роману главный герой сумел выжить, выйти из комы. В своей постановке мы хотели показать силу белорусского народа и людей, которые способны на невероятное, когда их терпение достигает предела", - рассказал DW главный режиссер спектакля, художественный руководитель Современного Художественного театра в Минске Владимир Ушаков.

Белорусский протест и отношение к нему украинцев

"Бывшего сына" планировали ставить в Минске. Коллектив Современного Художественного театра работал над постановкой восемь месяцев, но белорусская власть сделала все, чтобы премьера в Беларуси не состоялась. Управление культуры горисполкома Минска не выдало гастрольное удостоверение для спектакля, а сам театр закрыли. Режиссер был вынужден выехать из Беларуси в Украину. Поэтому спектакль решили показать зрителям в Киеве. В постановке играют белорусские актеры, которые раньше эмигрировали в Украину, а также их коллеги из украинских театров.

Актеры, сыгравшие роли в спектакле Бывший сын

Актеры, сыгравшие роли в спектакле "Бывший сын"

А те актеры Современного Художественного театра, которым не удалось покинуть Минск, записали спектакль на видео, которое появится на интернет-ресурсах и на официальных страницах соцсетей театра 21 мая. "Родилась идея провести эту параллель между Минском и Киевом, потому что очень важно, чтобы спектакль видели зрители. Здесь нас очень поддерживают другие театры, люди, артисты, которые прошли Майдан. Тема протеста очень созвучна украинцам", - считает Ушаков.

Как в Киеве встретили "Бывшего сына"

В зале "Сцена 6" - аншлаг. Все места заняты, с учетом ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Многие зрители в бело-красных масках или с другой символикой белорусского протеста 2020 года: бело-красными браслетами или с цветами того же цвета.

Зрители развернули украинский и белорусский бело-красно-белый флаги во время спектакля

Зрители развернули украинский и белорусский бело-красно-белый флаги во время спектакля

Некоторые из этих людей долгое время уже живут в Украине, кто-то недавно переехал из Беларуси, многие приехали из Беларуси, России, Польши специально, чтобы посмотреть постановку, много киевлян пришли в знак солидарности с белорусским народом, некоторые из-за читательского интереса.

"Я очень люблю произведения Саши Филипенко. Перечитала все их. "Бывший сын" - мое любимое. Очень интересно, как оно будет реализовано на сцене. Хочу снова пережить эмоции, полученные от книги", - говорит киевский фотограф Ольга Закревская.

 Эмоций на сцене было предостаточно.  Аллегория летаргического сна, в котором пребывает один человек и одновременно все государство, красной нитью проходит сквозь весь спектакль. Актеры через эмоции и диалоги пытаются понять, почему люди становятся бывшими гражданами своей собственной страны.

Алексей Яровенко исполняет главную роль в спектакле Бывший сын

Алексей Яровенко исполняет главную роль в спектакле "Бывший сын"

"Для меня было важно рассказать эту историю, обычного белоруса, который в 90-х чувствовал себя так, как Франциск. А еще это и моя собственная история, через которую проходит упадок белоруской культуры, языка, но есть люди, которые не готовы с этим мириться", - рассказывает белорусский актер Алексей Яровенко, который сыграл в спектакле "Бывший сын" главную роль - Франциска, вышедшего из десятилетней комы.

"Нужно все осмыслить"   

Премьера "Бывшего сына" закончилась бурными овациями благодарных зрителей и спонтанным развертыванием огромных украинского и белорусского флагов между зрительскими рядами. Люди выходили после спектакля из зала со слезами на глазах. "Эта постановка так тронула мои сокровенные воспоминания и эмоции. Нужно теперь все осмыслить", - говорит женщина, вытирая слезы.

Зрители на премьере спектакля Бывший сын в Киеве

Зрители на премьере спектакля "Бывший сын" в Киеве

"Показали историю, которую я сам пережил. Казалось, что я прошел и Окрестина, и Жодино, и группы захвата дома, и избиения и ничем меня не тронуть, но в некоторых местах я плакал. У режиссера получилось. Меня очень впечатлило. Теперь хочу прочитать роман", - поделился своими эмоциями молодой белорус, который не захотел представляться, поскольку после протестов был вынужден переехать из Минска в Киев из-за преследования белорусских силовиков.

 На осень коллектив актеров, сыгравших в спектакле "Бывший сын", собирается на гастроли по городам Украины. Режиссер Владимир Ушаков мечтает, что когда-нибудь покажет свою постановку в Беларуси и России.

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    Автор: Наталья Позднякова


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