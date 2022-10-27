Белорусские музыканты за решеткой
Около 30 белорусских музыкантов, открыто поддержавших массовые протесты 2020 года, побывали, по информации Беларускай рады культуры, или все еще остаются в заключении. Их истории - в галерея DW.
Участников "Евровидения" задерживал СОБР
О задержании группы Litesound, представлявшей Беларусь на "Евровидении-2012", стало известно 13 октября 2022 года. Дмитрия и Владимира Карякиных обвиняют в том, что они "участвовали в незаконных маршах с перекрытием дорог, призывали и агитировали в соцсетях, сотрудничали с экстремистскими организациями". Музыкантов задерживали бойцы ГУБОПиК и СОБР.
На "химию" - за диджей-сет
Основатель культурного центра "Корпус", арт-менеджер и диджей Александр Богданов устроил рейв на нескольких маршах протеста в 2020 году. Власти посчитали это грубым нарушением порядка. По словам Богданова, выбивая признания, силовики сломали ему три ребра, порвали селезенку. После 3,5 месяцев в СИЗО его осудили на 3 года "химии" (ограничения свободы в ИУ открытого типа), но он сбежал из Беларуси.
Задержали за песню на украинском
Певице Мерием Герасименко, задержанной в начале августа 2020 года за исполнение на уличном концерте песни украинской группы "Океан Эльзы", инкриминируют, по данным правозащитников, участие "в действиях, грубо нарушающих общественный порядок". В Telegram-канале, близком к белорусским силовикам, ее также обвинили в отправлении донатов "на нужды ВСУ". Сейчас Герасименко находится в минском СИЗО №1.
Барда отправили в колонию на 2,5 год
Анатолия Хиневича, барда и программиста из Борисова (Минская область) приговорили к 2,5 годам колонии за то, что 20 сентября 2020 года на "Марше справедливости" он, как утверждало обвинение на суде, наносил сотрудникам ОМОНа "удары лежа".
Осудили пятерых участников группы Irdorath
Музыкантов группы Irdorath, игравших во время акций протеста, задержали в августе 2021-го. Надежду и Владимира Калач приговорили к двум годам колонии, Антона Шнипа, Петра и Юлию Марченко - к 1,5. Дмитрию Шиманскому дали 3 года "химии", но ему удалось бежать из Беларуси. В октябре 2022-го Антон, Юлия и Петр полностью отбыли срок и вышли на свободу.
Журналист, музыкант и поэт
Признанный правозащитниками политзаключенным Андрей Скурко (на фото слева) - руководитель отдела рекламы издания "Наша Ніва", сооснователь, басист и автор текстов группы "Цмокі". В марте 2022 года его и главреда "Нашай Нівы" Егора Мартиновича осудили на 2,5 года колонии по делу о неуплате коммунальных услуг - несмотря на то, что ущерб ими уже был возмещен в полном размере.
Музыкант отбыл срок, но его продолжили преследовать
Музыканта из Гродно Игоря Банцера задержали в октябре 2020-го за перформанс - танец без штанов перед машиной милиции, который был квалифицирован судом как "хулиганство". Банцера приговорили к 1,5 годами "химии". Он отбыл срок, но преследования со стороны властей не прекратились. В этом году Банцер провел в заключении 45 суток. Недавно музыкант уехал из Беларуси в Польшу.
Флейтистка и один из лидер протестов
Флейтистка и арт-менеджер Мария Колесникова весной 2020 года возглавила штаб претендента на пост президента Виктора Бабарико, после его задержания стала одним из лидеров объединенного штаба Светланы Тихановской. Марию задержали в сентябре, пытались выдворить из страны. Чтобы остаться, она порвала паспорт. Через год ее осудили на 11 лет колонии, в том числе за "заговор с целью захвата госвласти".