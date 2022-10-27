Белорусские музыканты за решеткой

Музыканта из Гродно Игоря Банцера задержали в октябре 2020-го за перформанс - танец без штанов перед машиной милиции, который был квалифицирован судом как "хулиганство". Банцера приговорили к 1,5 годами "химии". Он отбыл срок, но преследования со стороны властей не прекратились. В этом году Банцер провел в заключении 45 суток. Недавно музыкант уехал из Беларуси в Польшу.