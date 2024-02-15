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Белгород подвергся обстрелу, погибли шесть человек

Жан Рофе
15 февраля 2024 г.

Шесть человек погибли, 17 ранены при ракетном ударе по Белгороду, сообщило министерство здравоохранения РФ. По данным Минобороны России, над областью были перехвачены 14 реактивных снарядов.

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Последствия обстрела Белгорода 5 января 2024 года
Последствия обстрела Белгорода 5 января 2024 годаФото: Yevgeny Silantyev/Tass/picture alliance

По меньшей мере шесть человек погибли в результате очередного ракетного обстрела Белгорода утром в четверг, 15 февраля, сообщило министерство здравоохранения РФ. По его данным, один из погибших - ребенок. Ранены 17 человек, в том числе пять детей.

"В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий", - написал ранее в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого российские СМИ и местные Telegram-каналы сообщали о серьезном повреждении торгового центра в южной части города, а также падении обломков ракет на стадион школы №42.

Незадолго до атаки Гладков предупредил о том, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, и призвал горожан пройти в укрытия.

Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования белгородцам и пообещал оказать любую помощь. "Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

Вскоре после обстрела министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, обвинив в атаке Украину. О жертвах военное ведомство не сообщило.

Украинские военные обстрел Белгорода не комментировали.

Россия нанесла новый массированный удар ракетами по Украине

Россия в ночь на четверг, 15 февраля, и рано утром вновь обстреляла различные регионы Украины ракетами, в том числе крылатыми. По данным Генштаба ВСУ, военные РФ применили стратегическую авиацию. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские военные атаковали Украину 26 ракетами различных типов, при этом удалось сбить 13 ракет, включая два "Калибра".

Поступила информация о взрывах и разрушениях в Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Киевской и других областях Украины.

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