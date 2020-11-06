Беларусь: более 900 уголовных дел против несогласных с итогами выборов

В последние шесть месяцев в Беларуси были заведены более 900 уголовных дел против оппозиционных кандидатов в президенты, активистов их штабов и участников мирных акций протеста. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна" в четверг, 12 ноября.

По его данным, большинство из дел возбуждены по таким статьям уголовного кодекса, как массовые беспорядки, организация или активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок, насилие или угроза применения насилия против правоохранителей, сопротивление лицу, охраняющему общественный порядок, а также уклонение от уплаты налогов. Оппозиционеров преследуют также по статьям УК о клевете, хулиганстве и другим.

Список из 456 преследуемых за протесты дополняется

На сайте "Весны" опубликован список из 456 имен и фамилий людей из разных городов Беларуси, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее. 98 человек из этого списка признаны политическими заключенными, отмечают правозащитники. Сведения собраны на момент 5 ноября, они будут обновляться и дополняться.

В Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, начались массовые протесты и забастовки, в ходе которых были задержаны более 16 тысяч человек. Эти акции носят мирный характер, тогда как сотрудники милиции применяют к их участникам насилие, в том числе избивают задержанных. Протестующие выступают против фальсификации итогов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Смотрите также:

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Послание для Лукашенко Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Бело-красно-белый флаг как символ протестов С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Как используют главный символ протеста в Беларуси Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Мирная революция в каждом дворе Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Минские "диджеи перемен" В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Одежда на балконе - с политическим подтекстом Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Названия СМИ - на мусорных баках На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Надписи на стенах - популярная форма протеста Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Коллективные граффити Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Политическая борьба на уровне символов Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Протесты в Беларуси не кончаются Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко. Автор: Наталья Позднякова

