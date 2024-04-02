Беларусь начала военные учения у своих юго-западных границ

Как заявило Минобороны страны, трехдневные учения в Гомельской и Гродненской областях, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей, направлены на отработку действий в случае введения военного положения.

Согласно заявлению министерства обороны Республики Беларусь в Telegram, трехдневные учения в Гомельской и Гродненской областях, начавшиеся во вторник, 2 апреля, "направлены на обучение офицеров и территориальных войск защищать свои регионы и (должны показать. - Ред.,) как действовать в случае введения военного положения". Гомельская область граничит с Украиной, Гродненская - с Литвой и Польшей.

Минобороны уточняет, что учения стартовали в "день единения народов" Беларуси и России. "Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества Беларуси и России", - так обосновывают в сообщении причину сотрудничества этих стран в военной сфере.

Зимой 2022 года ВС Беларуси объявляли проверку боевой готовности

В министерстве обороны Беларуси 13 декабря 2022 года объявляли о внезапной проверке боевой готовности по личному поручению правителя Александра Лукашенко. "Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", - говорилось в сообщении Минобороны РБ.

В период проведения проверки было "запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".

В марте ситуация на украинско-белорусской границе оставалась стабильной

У Беларуси, являющейся ближайшим союзником РФ, отмечает украинское издание "Обозреватель", за последние несколько лет ухудшились отношения с западными соседями и Украиной - особенно после того, как Москва использовала белорусскую территорию в качестве плацдарма для нападения на Киев 24 февраля 2022 года.

Издание со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) ранее сообщало, что ситуация на границе Украины и Беларуси остается стабильной, перемещение техники и личного состава обнаружено не было. "Сейчас у России нет на территории Беларуси достаточных сил, чтобы совершить какие-то действия в отношении Украины на этом направлении", - приводит издание слова представителя ГПСУ.

Польша усилит военное присутствие на востоке страны

В четырех приграничных регионах Польши возведут новые объекты для укрепления безопасности и защиты польской территории, заявил 23 марта глава Минобороны страны Косиняк-Камыш. Он пояснил, что эти действия связаны с участившимися попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Беларуси. В начале февраля Косиняк-Камыш не исключил нападения России на страны НАТО, если Украина потерпит поражение.

В мае 2021 года Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет задерживать нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. После этого выросло число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Беларусь, из которой резко усилился поток нелегалов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу.

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