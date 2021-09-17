Бегство из Кабула: как афганцев приняли на военной базе США Рамштайн

После того, как в середине августа стало ясно, что талибы скоро возьмут Кабул, США - как и ряд европейских стран - начали экстренный вывоз тысяч афганцев, помогавших западным военным и НКО. Аэродром в Германии на базе ВВС США Рамштайн в ходе этой операции сыграл роль важнейшего узлового пункта. Сейчас на территории базы все еще находятся около 9 тысяч беженцев.

Гигантский палаточный лагерь для беженцев

Военная база США Рамштайн на юго-западе Германии выглядит как крепость - в огромный палаточный городок, расположенный на территории базы и сооруженный в рекордно короткие сроки для тысяч афганских беженцев, доступ получить практически невозможно.

Ральф Хехлер

Ральф Хехлер (Ralf Hechler) - один из немногих, кому это позволено. Командир базы американский генерал Джошуа Олсон забирает Хехлера в свою машину. "Это просто невозможно себе представить, вы должны своим глазами увидеть лагерь, - делится Хехлер. - Два с половиной километра палаток, между которыми душевые контейнеры, новенькие туалеты, подведенное водоснабжение. И треть беженцев - дети и молодежь". А также 70 солдат-женщин.

Хехлер - уже пять лет как мэр Рамштайн-Мизенбаха, городка, соседствующего с базой ВВС США, занимающей площадь около 1400 гектаров. Можно сказать, что дружба между немцами и американцами у мэра в крови: его прадед когда-то вернулся в Германию из Нью-Йорка и поселился в Рамштайне. Хехлер - один из тех, кому в числе первых звонит генерал Олсон, если даже являющиеся лучшими в мире в вопросах логистики американцы сталкиваются с непреодолимыми проблемами.

Вегетарианская еда для беженцев на базе Рамштайн

Все произошло уже в первые дни эвакуации афганских беженцев из Кабула, когда внезапно надо было позаботиться о тысячах человек, доставленных на авиабазу Рамштайн. "Мы отвезли в казармы 6000 обедов: овощную лазанью, макароны с сыром, фаршированный перец - все вегетарианское", - вспоминает мэр.

Афганские беженцы на базе Рамштайн

Хехлер тогда в воскресенье лично на пожарной машине доставлял на военную базу еду для эвакуированных. Мэр также сразу разместил обращение в Facebook - и уже через несколько часов в центре городка появились буквально горы одежды, еды и игрушек для афганских беженцев.

Только на базе Рамштайн работают 2350 немецких гражданских лиц. Вероятно, в Германии больше нет другого такого места, столь тесно связанного с США с тех пор, как американсккая военная база начала действовать здесь почти 70 лет назад. Любой местный магазин, независимо от размера, зазывает клиентов на немецком и английском языках. Поблизости, в районе Кайзерслаутерна, сейчас проживают более 50 тысяч американских военных и членов их семей.

Вспышка кори нарушает планы по эвакуации

Ральф Лесмайстер (Ralf Leßmeister) имеет с ними дело практически каждый день. Лесмайстер - с 2017 года глава администрации Кайзерслаутерна - как и Хехлер, относится к числу важнейших контактных лиц в этом городе для американских военных. Он ежедневно звонит в так называемый центр связи авиабазы, в том числе не раз и по выходным. Когда выяснилось, что пять афганских беженцев, доставленных в США через Рамштайн, заражены корью, американцы тут же запросили помощь у Лесмайстера.

Ральф Лесмайстер

"Чтобы получить первые 100 доз вакцины, мы опустошили нашу большую аптеку здесь, в больнице, и доставили их на базу Рамштайн в течение двух часов", - говорит он. Все 9 тысяч беженцев, которые сейчас все еще находятся на военной базе, должны пройти вакцинацию максимально быстро, эвакуационные полеты временно приостановлены.

По словам Лесмайстера, США хотят к 30 сентября вывезти с базы Рамштайн всех беженцев: "Вот почему время не ждет". Первоначально с Германией было согласовано, что нуждающиеся в защите афганцы должны провести на американской военной базе максимум десять дней, но вспышка кори помешала этому плану. Полная эвакуация их всего за две недели кажется сейчас довольно оптимистичным сроком.

Первые беженцы ждут решения о предоставлении убежища в Германии

Лесмайстеру и его команде также пришлось столкнуться с оказанием неотложной медицинской помощи - 20 серьезно раненых афганцев (жертв террористических атак в Кабуле) были доставлены в близлежащие к Рамштайну больницы и в соседнюю федеральную землю Саар. Он также следит за делами тех афганцев, которые подали прошение о предоставлении им убежища в Германии и теперь ждут решения в пунктах первичного приема в Кузеле, Трире или Битбурге.

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в которой находится Рамштайн, в этой связи в ответ на запрос DW сообщили следующее: "Всего с эвакуационных рейсов в Рейнланд-Пфальце были приняты 463 человека. В том числе около 210 человек были переданы немецкой федеральной полиции вооруженными силами США".

Все еще остающиеся на базе Рамштайн 9 тысяч человек - в основном афганцы, работавшие на американцев в Афганистане в качестве местного персонала. Юристы уверены, что у них хорошие шансы получить убежище и в Германии. Военная база США находится на территории ФРГ, и Германия - первая страна ЕС, в которую беженцы прибыли. Поэтому, согласно Дублинскому соглашению, именно здесь должны рассматриваться прошения о предоставления им убежища.

Смотрите также: