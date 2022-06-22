Bayer проиграл дело о глифосате в Верховном суде США

Верховный суд США в Вашингтоне во вторник, 21 июня, отказался пересматривать приговор по делу Хардемана против немецкого концерна Bayer и оставил в силе выплату компенсации в 25 миллионов долларов (около 23,7 млн евро) за нанесение вреда здоровью Эдвина Хардемана, использовавшему продукцию с содержанием глифосата.

Ранее, в мае 2021 года, Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско подтвердил решение первой инстанции, присудившей эту компенсацию. Эдвин Хардеман обвинил американскую компанию Monsanto, производящую пестициды с глифосатом, которую Bayer поглотил в 2018 году, что в результате многолетнего применения им средства под названием Roundup у него развился рак.

Череда процессов о вреде глифосата

Первые иски по делам о глифосате против немецкого концерна были поданы несколько лет назад, в 2018 году Bayer проиграл в США первое дело, а затем еще несколько. В 2019 году суд присяжных в Калифорнии приговорил Bayer к выплате компенсации в размере более двух миллиардов долларов (1,78 млрд евро) американской супружеской паре, также обвинившей Monsanto в производстве ядовитого глифосата. Немецкий концерн создал многомиллиардный фонд для покрытия вероятных издержек в результате многочисленных процессов.

138 тысяч исков против Bayer

К настоящему времени количество исков против концерна достигло 138 тысяч, при этом в 107 тысячах случаев дела были улажены по соглашению сторон. По условиям мировой, каждый из истцов может получать от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов. Адвокаты концерна настаивают, что выплаченные в результате таких соглашений суммы - это не компенсации за нанесенный вред, так как продукция компании Monsanto не является канцерогенной.

В свою очередь, Bayer обнародовал заявление, что "по-прежнему полностью поддерживает продукты Roundup как важный инструмент для эффективного сельского хозяйства во всем мире".

Вреден ли глифосат?

По вопросу возможного вреда от глифосата у экспертов нет единого мнения. Агентство по охране окружающей среды США (EPA), а также регулирующие органы в ЕС и Германии не признали, что это вещество может вызвать развитие рака. Напротив, Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году заявило, что глифосат, возможно, является канцерогенным.

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